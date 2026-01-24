韓國女生搭港鐵！阿伯疑「鹹豬手」兼偷拍被阻　網民斥：影衰香港

港鐵阿伯非禮女遊客？有乘客在社交平台公審，指搭乘港鐵扶手電梯時，直擊1名阿伯非禮2名韓國女生，他疑上扶手電梯時「伸手摸人patpat」，然後尾隨2韓國女生疑想偷拍。樓主看不過眼於是上前提醒2名女生要小心，英韓夾雜問對方是否被摸，女生激動回應「是」，她上傳片段狠斥大叔「賤格」。



有網民不恥大叔行為，「呢啲老而不，仲周圍非禮人」、「小心爆血管啊」，又批評他影響遊客對香港印象，「X街阿伯影衰香港」，認為樓主應即時報警，「摸人patpat嗰下你唔喝住佢報警？」，過後公審等同放過對方。



1名阿伯被指在港鐵非禮韓籍女遊客，兼企圖偷拍。（「threads＠aphrodite____02」影片截圖）

遊港韓女搭港鐵 遭大叔「鹹豬手」

該目擊乘客在threads發帖，指在港鐵搭乘扶手電梯前往大堂時，發現1名阿伯非禮韓國女遊客，他不但「伸手摸人patpat」，之後更打算偷拍女生，故上傳影片斥「勁X賤格」。

片中顯示，該阿伯手持電話在港鐵站內徘徊，發現2名韓國女生後立刻上前尾隨，其中1名女生忽然停下腳步回頭，大叔見偷拍不果，之後仍目不轉睛凝視2名女遊客，樓主直斥「睇片都見到啲眼神勁嘔心」。

目擊者指阿伯試圖偷拍裙底不果 「眼金金」望2女

樓主表示，阿伯搭乘扶手電梯已經「黐到好埋前面」，借機靠近2名韓國女生，所以她一直留意阿伯舉動，之後發現他伸出「鹹豬手」摸女生屁股。不過女方發現後只是回頭一望，未有出聲。

樓主指，到達大堂時阿伯「開咗手機cam返轉頭想偷拍，好彩onni停一停，佢影唔到裙底」。樓主見狀上前提醒2名女生小心，並詢問「that a jeo ssi keeps touching u right（那個大叔是否不斷摸你）？」對方激動回應「是」，而阿伯見樓主和2名女生交談便馬上離去。

阿伯手持電話在大堂徘徊。（「threads＠aphrodite____02」影片截圖）

大叔手持電話在大堂徘徊。（「threads＠aphrodite____02」影片截圖）

阿伯發現2名女遊客，即時上前尾隨。（「threads＠aphrodite____02」影片截圖）

其中1名女遊客停下腳步兼回頭，阿伯偷拍不果。（「threads＠aphrodite____02」影片截圖）

但阿伯離開時仍目不轉睛凝視2名女遊客。（「threads＠aphrodite____02」影片截圖）

阿伯遭斥不知羞恥：影衰香港

許多網民斥責阿伯行為「賤格」，認出事發地點應為佐敦站，「佐敦好多X老，小心」、「小心爆血管啊」、「幫自己同下一代積吓德啦」、「香港好多呢種不知羞恥嘅X老，其他地方唔係無，不過香港好多都好明目張膽，日日都大把偷拍發生」，又批評他影響遊客對香港印象，「X街阿伯影衰香港」、「影響香港旅遊業，拉佢就啱」。

樓主事後公審惹議 網民建議報警

有留言質疑樓主為何不即時報警，事後公審根本無補於事，「其實可以出聲鬧個阿伯」、「同埋可以叫佢del相（記得要睇住佢del 2次，入埋最近刪除嗰到del）」、「摸人patpat嗰下你唔喝住佢報警？」、「報警同時間捉住佢，呢啲慣犯嚟」、「遇到這類事件要大聲通知所有人」。

（threads＠aphrodite____02）