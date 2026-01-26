31歲四孩媽又懷雙胞胎　流產後腹痛半月　送醫驚揭還有「第三胎」

大陸浙江一名31歲的陳女士因懷有雙胞胎接受人工流產手術，術後半個月持續腹痛出血，就醫檢查才發現體內竟還有「第三胎」，且為罕見的宮外孕，緊急手術後才脫離險境。



《環球網》報導，去年11月某日深夜，陳女士在家屬攙扶下前往浙江台州市立醫院急診。

去年11月某日深夜，陳女士在家屬攙扶下前往浙江台州市立醫院急診。婦產科主治醫師蔣夢亭了解病史後得知，陳女士已育有4名子女，當她再度懷孕且超音波顯示為雙胞胎時，決定在住家附近醫院接受人流手術。（微博@新浪熱點）

女子已有4孩 還懷雙胞胎 流產半個月之後體內還發現「第三胎」：

+ 5

婦產科主治醫師蔣夢亭了解病史後得知，陳女士已育有4名子女，當她再度懷孕且超音波顯示為雙胞胎時，決定在住家附近醫院接受人流手術。然而術後半個月以來，陰道流血與腹痛症狀始終未緩解，約4天前腹痛更突然加劇，輾轉至台州市立醫院求診。

蔣醫師為陳女士進行檢查時，發現其左側下腹部壓痛反應劇烈，立即安排血液β-HCG檢測與陰道超音波檢查。結果顯示，陳女士子宮外左附件區有一個62x32x47毫米的混合性團塊，盆腹腔內伴有積液，且血β-HCG指標仍處高位，完全不符合雙胎流產後的正常狀態。

次日一早，婦產科主任醫師陶國仙帶隊查房，詳細詢問陳女士流產細節、出血規律及腹痛特點後，進行細緻身體檢查。陶醫師發現陳女士左側下腹部痛感較前一晚更劇烈，緊急複查的血常規結果顯示血紅蛋白進行性下降。陶醫師表示：「患者病情還在發展，不能排除宮外孕可能。」她召集團隊討論，逐一分析各項檢查結果後，推斷陳女士極可能是罕見的「宮內宮外同時妊娠」，腹中藏著未被發現的「第三子」。

據了解，自然受孕三胞胎的機率僅為70萬分之1至10萬分之1，而「兩胎宮內、一胎宮外」的宮內宮外同時妊娠更是罕見中的罕見，極易被雙胎表象掩蓋。陶醫師當機立斷：

必須立即通過腹腔鏡探查明確診斷，宮外孕一旦破裂大出血，會直接危及生命！

從查房到確定手術方案、完成術前準備，僅花費2小時。

副主任醫師葉文蔚及主治醫師邱曉曉共同執刀，腹腔鏡下證實陳女士腹腔內存在遊離積血及血凝塊，左側輸卵管處可見妊娠包塊，正是導致持續腹痛出血的根本原因。手術團隊為陳女士切除病變輸卵管，徹底止血。1小時後手術順利完成，陳女士術後生命徵象平穩，第一天便能下床活動，4天後康復出院。陳女士複診時表示：

要不是醫生們及時發現、果斷救治，我真不知道會怎麼樣，太感謝他們了！

延伸閱讀：她16歲時「處女懷孕」 裝子宮環後仍生3孩 5孩媽罕見體質惹熱議

+ 2

延伸閱讀：

影/地球「失重7秒死4000萬人」驚悚片瘋傳 NASA駁斥是AI

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】