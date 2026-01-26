銅鑼灣港鐵月台驚現大量粟米鬚葉！港男公審斥缺德　網民斥：衰！

亂扔垃圾行為實在不要得！有港男在社交平台上載照片公審，指在銅鑼灣港鐵月台的消防喉轆金屬箱上，見到有人棄置大量粟米鬚葉，估計是有乘客剝掉不要的部份，然後隨手棄置，因而斥責對方缺乏公德心。



網民紛紛譴責亂拋垃圾行為，「搣都唔係問題，港鐵無垃圾桶咩？」、「嫌粟米鬚啲碎整污糟自己屋企，損人利己」；另有人直指涉事者「唔識貨」，「乜咁嘥料啊？」、「好嘢嚟㗎，粟米鬚煲水去水腫」。



有港男發現有人將粟米鬚葉棄置港鐵銅鑼灣站月台，貼圖斥對方缺乏公德心。（「threads＠jesselhf」圖片）

乘客搭港鐵搣粟米？ 粟米鬚葉被亂棄月台

該港男在threads帳號發帖，詢問「到底有幾趕唔可以等到返屋企，要喺地鐵站搣粟米？」，從他發布的相片可見，在港鐵銅鑼灣站月台上，有人將剝掉的粟米葉和粟米鬚，棄置在消防喉轆標記的金屬箱上，有部份粟米鬚甚至跌在地下。

樓主猜測是有乘客購買粟米後，直接在閘內撕走不要的部份，然後隨手棄置在港鐵範圍內，他不滿涉事者無公德心，遂拍下照片公審。

有人將不要的粟米鬚葉，棄置在月台消防喉轆的標記箱上。（「threads＠jesselhf」圖片）

有部份粟米鬚跌在地下。（「threads＠jesselhf」圖片）

網民譴責亂拋垃圾行為：缺德

許多網民都斥責亂拋垃圾行為，「好賤」、「可能搣完即刻生食」、「搣都唔係問題，港鐵無垃圾桶咩？」、「唔關趕唔趕返屋企嘅問題（事），係佢唔想帶埋啲垃圾返屋企」、「嫌粟米鬚啲碎整污糟自己屋企，損人利己」、「有人幫你執垃圾呀嘛，自己喺屋企唔使執囉」、「佢以為呢個係垃圾桶，點知行近唔係，然後佢又好無雷咁走咗」，又揶揄「俾隻馬騮入咗閘？」

粟米鬚煲水可去水腫？ 網民：乜咁嘥料啊？

有人指涉事者「唔識貨」，「粟米鬚先有益啊煲水飲，乜咁嘥料啊？」、「好嘢嚟㗎，粟米鬚煲水去水腫」、「粟米皮係好好嘅堆肥，想收」。

港鐵範圍亂拋垃圾 可被罰款5,000元及監禁6個月

根據香港法例第556B章《香港鐵路附例》，乘客若然在港鐵範圍棄置或拋棄垃圾，可被罰款5,000港元，以及監禁6個月。

