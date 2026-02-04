年輕人巴士一人霸兩個位　仲這樣做更離譜　女乘客鬧自私怒公審

坐交通工具要顧己及人。有女網民在巴士上層，見有年輕乘客一人坐兩個位，他側着身打機，雙腳伸到旁聽的坐位，其中一隻腳繞起踩在旁邊的坐位上，「睇到好火滾」，覺得行為好自私，決定公審對方。不少網民都批評「我會特登坐去隔籬，等佢坐得唔舒服」、「而家好多呢啲X街仔」。



青年坐巴士上層一人霸兩個位。（Threads@lovesleep_deer)

青年將腳放上座位，樓主斥責自私自利。（Threads@lovesleep_deer)

波鞋踩在塵位上。（Threads@lovesleep_deer)

有女網民在Threads上發片發相，從影片可見，年輕男乘客坐在巴士上層的窗口位，但身體打側向住路口，並繞腳放在座位上，鞋底不時踩在座位表面。樓主覺得「個個都唔注意衛生搞到人地中菌，呢種叫自私自利」，因而覺得十分憤怒而公審。

青年霸兩位還踩座位 網民都鬧無品

帖文引來不少網民留言，「我會特登坐去隔籬，等佢坐得唔舒服」、「係咪扣咗安全帶，佢就坐唔到咁嘅衰樣」、「影呢啲X種上網就啱」。

樓主不滿青年的波鞋踩在座位上而公審。（Threads@lovesleep_deer)

有網民反鬧樓主：夠膽影又唔鬧佢

有人則認為樓主應立即出聲「你有無即場叫佢唔好先？」、「夠膽影又唔鬧佢？」，「呢種情況響巴士就同車長講」。樓主回應「真係當時唔識畀反應，諗返起上層最吵係佢哋，早知道就揾車長投訴啦」。