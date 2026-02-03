港航突改航機行李未同步！乘客東京抵港　機場排隊3小時登記惹議

乘客行程計劃全被打亂！有香港航空乘客於網上發文，聲稱乘搭HX609從日本東京飛抵香港，不滿港航臨時更改機型，導致全體乘客的行李未有一併轉移到同1部航機起飛，他批評港航「隱瞞實情」，導致乘客抵達香港國際機場後，於行李詢問處排長龍查詢及登記資料，苦等3個小時。



有另1名同機乘客亦發文表示，該航班疑超售，值機櫃台職員挨個乘客詢問，提議補償600港元換下班機，到了登機口還在詢問，導致登機時間大大延誤。



《香港01》已就事件向香港航空查詢，正等候回覆。



有香港航空乘客於網上發文指出，他乘搭HX609從日本東京飛抵香港，不滿港航臨時更改機型，導致全體乘客的行李未有一併轉移到同1部飛機下起飛。（小紅書影片截圖）

有香港航空乘客於小紅書以「香港航空1個乘客的行李都沒裝」為題發文批評，「在明知道全體乘客的行李未裝飛機的情況下，故意隱瞞全體乘客，飛機照常起飛。抵港下飛機在行李轉盤給大家驚喜！讓大家1個1個排隊填表！香港航空最爛航司沒有之一！」。

港航行李未跟機 乘客排隊3小時填表寄送

影片見到，大批乘客於行李詢問處大排長龍，等候查詢及登記資料。影片提到涉事航班為HX609，從日本東京飛抵香港，「因為改機型，全體旅客1件行李未裝，隱瞞實情起飛，導致現在排隊查詢行李3小時」。

影片見到，乘客抵達香港國際機場後，於行李詢問處排長龍查詢及登記資料。（小紅書影片截圖）

港航乘客：香港機場職員也很無語

樓主其後於留言區補充，「香港機場staff（職員）說他們也很無語，香港航空晚上9點我們快降落的時候通知香港機場，飛機沒裝行李的，估計想着香港機場被罵總比他們自己被罵好」。

網民批評，「離譜，耽誤好幾個小時，時間多寶貴」、「這種情況怎麼處理，特別是下飛機還有其他行程的」。有同機乘客留言透露現場排隊是填表留地址，港航會安排寄送行李，慘訴「我跟你一班……我明天還要開工啊，公司電腦被我一念之差托運掉了」、「我也是這班，我是寄深圳，我好怕我收不到，行李箱裏全是重要東西」。

有另1名同機乘客亦發文批評港航，她分享登記行李寄送地址後收到的資料。（小紅書圖片）

同機另一乘客：航班疑超售 登機時間大延誤

有另1名同機乘客亦於小紅書以「香港航空 最差的航司 没有之一」為題發文批評，該航班疑超售，「值機櫃台就挨個問乘客提議600港幣補償換下1班」。她表示自己算很早到日本機場，但港航值機櫃台開得少，值機排隊排了1個多小時，到登機口後，港航職員還在詢問乘客有誰願意換下1班。

她不滿指，「登機時間大大延誤且沒個準話，機艙服務等於沒有，就發了瓶水和小麵包，在空中盤旋了不知道多久也沒句解釋。最離譜的來了，拿行李的時候告訴我們整架飛機沒裝乘客行李，所有人需要登記，會郵寄到家，登機的時候不說，等人下飛機給個驚喜哈哈，人無語的時候真的會笑。坐過的航司不多，但每個環節都拉胯的還是第一次見」。