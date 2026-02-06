銅鑼灣站大叔8部手機一字排開　雙手大力狂按　網民揭在玩這手遊

大叔童心未泯！網上流傳影片，港鐵銅鑼灣站月台有大叔將8部手機一字排開放在消防喉轆鐵箱上，雙手手指不斷狂按右邊數部手機，眼神非常專注，旁若無人。影片引來網民紛紛猜測，「覆緊女」、「的士佬撳緊單啫，一陣去軒尼詩道攞車就直接上個客」、「好似我搶緊演唱會飛」。



不少網民就揭開真相留言說大叔是在玩Pokémon GO（寶可夢GO）手機遊戲，有網民指出大叔「打緊道館，因為唔夠人打，所以自己用多幾架手機做分身」。有網民大讚，「好勁，欣賞佢對做好一件事嘅極致」、「好尊敬佢，愛game嘅叔叔，感受到佢嗰份熱愛」、「呢份執著同堅持，好值得敬仰，加油訓練員」。



網上流傳影片，港鐵銅鑼灣站月台有大叔將8部手機一字排開放在消防喉轆鐵箱上，雙手手指不斷狂按右邊數部手機。（Threads@sunny.fithealth）

有港鐵乘客於Threads發文發片問道：「玩緊咩？想加入。」影片於港鐵銅鑼灣站月台拍攝，見到1名穿藍色間條長袖上衣的大叔站在消防喉轆鐵箱前，雙腿間夾着背包，鐵箱上放有8部亮着屏幕的手機。大叔雙手手指不斷狂按右邊數部手機，眼神非常專注。

銅鑼灣站大叔8部手機一字排開狂按

不少網民指出，大叔是在玩Pokémon GO（寶可夢GO）手遊，笑言「阿伯捉棋活動已經成為時代眼淚，呢一代嘅阿伯唔捉棋，捉阿柏蛇（其中1隻寶可夢）」，亦有另1名目擊者說，「我噚日都見到佢，佢冇影響到人，亦都係發泄壓力嘅方法，冇乜問題」。

不少網民說大叔是在玩Pokémon GO（寶可夢GO）手機遊戲，有網民指出大叔「打緊道館，因為唔夠人打，所以自己用多幾部手機做分身」。（Threads@sunny.fithealth）

網民讚：一把年紀搵到樣興趣咁投入

網民留言正面，認為大叔有自己興趣，活得開心就可以，「一把年紀仲搵到一樣興趣咁投入，不理會別人目光，也大致上不影響他人，其實都係一種幸福」、「呢個叔叔嘅行為證明咗1個講法，就係無論幾多歲嘅男人，都係細路，無論幾多歲嘅男性，都係鍾意打機！我老竇七兜嘢都仲打緊機呀，開心仔」。

