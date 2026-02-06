旺角兩男女站馬路中央拍照　轉紅燈繼續站原地　網民嘲：影遺照？

罔顧自身及駕駛者安全！網上流傳影片，有兩名男女站在旺角道近花園街市政大廈馬路中央拍照，無視行人過路處交通燈，無論綠燈還是紅燈，照樣站在原地擺出模特姿勢，由站在行人路的攝影師拍照，兩男女身後有車輛駛過，十分危險。另有影片顯示，攝影團隊於馬路黃色斜線範圍內違例泊車，發文者說車輛掛有中港牌。



網民於帖文留言批評，「完全唔明有乜好影，紅燈就快啲入返去啦，仲擺款」，又揶揄「影遺照？」、「佢哋醒目啊，變白事都唔使換衫，有料到」、「冇申請交通管制，但向閻王申請提早過橋」、「不能同年同月同日生，可以同年同月同日……」。



網上流傳影片，有兩名男女站在旺角道近花園街市政大廈馬路中央拍照，無視行人過路處交通燈。（facebook群組「交通意外求片區」影片截圖）

有網民於facebook群組「交通意外求片區」發文批評，有兩男女站在馬路中央「綠燈轉紅燈，紅燈轉綠燈，繼續企喺度」。

旺角兩男女站馬路中央拍照 轉紅燈繼續站原地

影片見到，兩名穿着全黑服裝的男女，站在旺角道近花園街市政大廈行人過路處中央，兩人互相輕摟腰部望向行人路上的攝影師，未有理會交通燈轉燈。當時馬路半邊泊了多輛小巴，但另一邊有車輛駛過。

兩男女身後有車輛駛過，十分危險。（facebook群組「交通意外求片區」影片截圖）

攝影師站在行人路。（facebook群組「交通意外求片區」影片截圖）

掛中港牌攝影團隊車輛違泊

另1段影片見到，攝影團隊於黃色斜線範圍內違例泊車，團隊人員打開車尾箱整理物件，樓主說車輛掛有中港牌。

攝影團隊於黃色斜線範圍內違例泊車，團隊人員打開車尾箱整理物件，樓主說車輛掛有中港牌。（facebook群組「交通意外求片區」圖片）

網民批評：咁多地方唔影，偏喺馬路作死

網民批評兩男女及攝影團隊，「咁多地方唔影，偏喺馬路作死，佢哋係咪覺得自己好型，好有face，覺得自己無限高尚」、「累人累物咪呢啲X街囉」、「要幾X唔要命先至可以做到呢啲」、「男女主角、攝影師、攝影公司都要一齊告，知法犯法」。

有網民揶揄，「紅事變白事」、「恭喜你出位了」、「影嗰個冇腦，畀錢影嗰個都更加冇腦」。有網民指出，「其實影冇咩問題，只係盡快在綠燈時候就唔會俾人話」。