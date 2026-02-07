一家五口寒流下在貨Van上過夜 女嬰肚餓狂哭 因遇上她命運逆轉
一名網友在社群平台Threads分享一段感人經歷，她日前到黃昏市場買菜時，突然被一名中年男子認出，對方透露自己就是5、6年前受她幫助的那位父親，並表示多年來只要有空就會到市場等待，希望能當面向恩人道謝。
該名女網友發文表示，她在市場入口處被一名陌生男子叫住，起初她完全不認得對方，正打算離開時，男子提醒她當年寒流來襲時的那段往事。男子說，6年前他失業，太太和三個孩子都跟著他窩在一台小貨Van上過夜，剛滿月的小女兒因為肚子餓一直哭，全家人的處境相當艱困。
女網友回憶，她當時不僅給了對方一筆錢，還鼓勵他說：
你是一家之主，老婆和小孩都要靠你養，機會永遠是留給有勇氣的人，只要你肯努力一定可以找到工作再重新站起來的，加油。
這番話和實質幫助，成為這個家庭重新站起來的轉捩點。男子向她透露，目前在倉儲公司擔任小主管，生活已經穩定下來。他當場落淚表示，這些年來只要下班有空就會到市場等她，一直將這份恩情放在心上，希望能親自道謝。女網友聽到後也忍不住掉淚，她在貼文中寫道：
不知道為什麼當下我也掉眼淚了，但這是開心感動的眼淚。
貼文引發網友熱烈迴響，至今已超過3萬人按讚，有網友留言：
「積善之家必有後福」
「他的人生因為您變得更好，也希望你的人生也能因此過得更美好，謝謝你的善意。」
也有網友感動表示：
「那位爸爸真的很有心欸，妳是他生命中的大貴人，而他是用生命去拼搏奮鬥來報答您當時的恩情」
「你付出不求回報但是拯救了一個家庭耶，而且這位爸爸也還特地找你為了當面說謝謝，真的很感動。」
另有網友留言指出：
「這故事後勁太強，當時妳給的不只是錢，還有讓那位爸爸重新站起來的勇氣，支撐了一個家庭從發財車走到今天」
「這是近期在脆上看到最感動的故事，好人一生平安，你的一個順手幫忙，守護了一家人，善的力量好大。」
