阿婆超市這樣揀蕉　顧客斥「逐隻撳同摙」　網民：區區都有呢啲人

買水果時想挑選一下所難免，但假如每人都逐隻挑選，「又撳又摙」，卻會讓人感覺有欠公德。最近1名網民在社交平台發文，稱日前在一連鎖超市，目擊1名白髮婦人在放滿香蕉的水果架前，「逐隻揀，每梳蕉逐隻撳過，摙過」，最後從多梳蕉中，取下最漂亮的數隻香蕉，放入購物車，讓樓主不禁直斥「邊個嘅屋企人？可唔可以叫佢唔好咁自私」，引來網民熱議。



網民在社交平台發文，稱日前在一連鎖超市，目擊1名白髮婦人在放滿香蕉的水果架前，「逐隻揀，每梳蕉逐隻撳過，摙過」。（Threads影片截圖）

婦人超市揀蕉「逐隻撳」

樓主在社交平台Threads分享影片，顯示1名婆婆在一連鎖超市挑選香蕉，但他批評對方揀蕉時「又撳又摙」，手上更拿着1張「唔知抹過啲咩」的紙巾，按着不同梳蕉，再只取下最漂亮的香蕉。樓主在文中怒斥該名婦人的行為自私，「逐隻揀，每梳蕉逐隻撳過、摙過，搣走最靚嗰條畀自己食，人哋唔使食嘅？」。

網民熱議：冇公德心

帖文引來大批網民留言，不少人紛紛表示認同樓主看法，批評相關婦人的行為沒有公德心，不理會其他客人感受，「勁憎呢啲人，摸過晒都算仲要搣」、「我由細到大買蕉都係一抽抽買，唔明點解要係一抽抽度搣走一條，冇公德心」、「大把呢啲人啊，我即場鬧嗰啲人都冇反應㗎繼續搣」、「超市見唔少呢類人」、「區區都有呢啲人，佢咁揀完要買囉，最賤最後唔買放返抵」。

然而，亦有部份網民就認為「揀蕉」沒有問題，只要在挑選的過程中沒有弄壞水果便可，「買水果唔畀揀？佢咁樣有咩問題？」、「揀係冇問題的，整壞隻蕉就好大問題」、「超市一向可以俾人搣，你唔鍾意俾人搣過嘅蕉咪去街市買囉！」。

（Threads@yambechuchu）