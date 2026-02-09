旺角男子扮跌銀包「攞IG」搭訕　女途人提醒小心　有人猜是這原因

在街頭遇到陌生人搭訕要提高警覺！有女網民指近期在旺角太子一帶，先後兩次遇到有名高瘦白淨男子，快速經過身邊跌下銀包，提醒他執回銀包後，對方致謝後再會快步離開，不料他已在轉角位等候「問你攞IG」。女網民沒有理會他，對方便離開再找下一個目標重施故技，女網民提醒其他女士要小心，並質疑是否騙案，「有冇人知道係咩呃人手法，目的係咩？」。不少網民回應遇過類似情況，「十幾年前已經係到」、「你唔執佢銀包，佢會自己執起格硬話你幫佢」。



樓主曾兩次遇上這男子，用同樣手法搭訕「問你攞IG」。（《等一個人咖啡》劇照）

有女網民在Threads上發文，指在金魚街及始創附近，有名身型瘦削男子「好快咁經過你身邊跟住跌咗個銀包，咁你行喺佢後面，就好自然會同佢講你跌咗嘢」，男子表示謝意後便急步離開，不料他在轉角位等候「問你攞IG」，樓主不理他，他便會另找目標。

樓主記起已是第二次遇到這名男子，對上一次則在上海街、新填地街遇到他，「醒唔起已經遇過佢，下次一定一踢X走佢個銀包，她提醒其他女子小心這人，亦擔心會是騙案，「有冇人知道係咩呃人手法，目的係咩？」。

樓主提醒女士小心這名男子，有網民猜可能是課程教授的追女方法。（《奶酩陷阱》劇照）

帖文引來不少網民回應，「十幾年前已經係到」、「好耐之前係佐敦遇過類似咁嘅情況，但個男人係扮跌信用卡，仲要扮跌咗2次，直接直行無幫佢執起」、「好似好耐之前有見過，你唔執佢銀包，佢會自己執起格硬話你幫佢」。

有人猜測是追女仔手法

有人猜測可能是追女仔手段，「我喺朗豪遇過，我望住間鋪，然後擰返轉面就見到個男仔拎住個銀包企起身，面帶笑容同對我講：『我跌咗銀包』，然後我點一點頭就走咗無理佢，然後我上網睇到有人話依家有啲所謂既『正向課程』，教男仔用依啲啲手法去同異性初步接觸再打開話題」，有人則回應「如果真係為咗識女仔，下次再遇到，要X醒佢」。

（Threads@bo_box3）