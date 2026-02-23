極罕！輕型貨車輾過這東西拮爆胎　車胎店主：做咗幾十年第一次見

在馬路上行駛被異物弄爆車胎事件時有發生，有男網民指自己做了車胎生意幾十年，竟第一次見到有輕型貨車的車胎，被一隻高踭鞋插着弄穿，且車胎連鞋來維修，讓他「大開眼界」。不少網民笑言，「可能係全球首宗」、「千祈唔好得罪女人」



有做車胎生意的網民指，做了幾十年第一次見車胎被高踭鞋「拮爆」。（Threads@puichunyip）

一隻米白色高踭鞋的鞋跟緊緊插在車胎上。（Threads@puichunyip）

車軚店主：做咗幾廿年高踭鞋第一次見

有男網民在Threads上發相，分享爆軚奇遇，指自己做了維修車胎「好多古靈精怪我都見過……做咗幾廿年高踭鞋第一次見」，有車胎被高踭鞋弄穿。相片可見，「中招」車輛是一部輕型貨車，一隻米白色高踭鞋的鞋跟緊緊插在車胎上。

有網民認為造成這情況可能是「隻鞋應該係貴嘢，貴鞋入面個踭係鋼板」。（Threads@puichunyip）

網民：成世仔都未見過咁經典

帖文引來不少網民留言，有人笑言，「條屍捲咗入車底？」、 「對高踭鞋用料十足！」、「點可以做到」、「成世仔都未見過咁經典」、「隻鞋應該係貴嘢，貴鞋入面個踭係鋼板」。有人笑稱「諗下喺個頭度會點，盡量少啲同女人嘈」。