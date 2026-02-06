泰喪禮兩度遭遊客闖入誤當餐廳　家屬沒趕人反暖心招待獲讚積功德

在泰國文化中，喪家會準備餐點款待前來弔唁的親友，目的是表達感謝，同時也是替往生者積功德。而近期該國南部一戶人家在舉行喪禮時，卻接連遭到不知情的外國遊客誤闖，喪家非但沒有驅趕反而招待他們，讓旅途尷尬的烏龍變成暖心事件。



根據《亞洲新聞台》（CNA）等外媒，這起事件發生在泰國洛坤府（Nakhon Si Thammarat）。1月31日，2名德國遊客在當地夜市附近尋找用餐地點時，誤以為一處搭設帳篷的區域是餐飲店。

2名德國遊客誤闖喪禮。（Facebook@Charantorn Chaloemkiad）

泰國南部一戶人家在舉行喪禮時，卻接連遭到不知情的外國遊客誤闖：

事實上，該地點正在舉行葬禮。往生者的家屬查蘭通（Charantorn Chaloemkiad）在Facebook上傳影片，可見一名女性為2名遊客端上水，查蘭通開玩笑說：

嘿，我們來問問他們，是不是以為這裡是自助餐？

當2名遊客得知這是喪禮會場後顯得十分震驚並不斷道歉。不過，往生者的家屬反而邀請2人留下來，並主動端上泰式奶茶和傳統糕點。

怎知，隔兩日又發生類似事件。3名荷蘭遊客因為看到有人坐在桌邊，又誤以為會場是餐廳，詢問能否點飲料和雞尾酒。當被告知正在辦喪禮時，3人相當驚訝，而喪家再次展現待客之道，端出包括咖哩等食物。

查蘭通發文寫道：

外國人又來了，哈哈。這是喪禮！他們問我們這是不是餐廳。無論如何，我們還是招待他們食物。他們既驚訝又開心。

相關畫面引發熱議，不少網友認為這體現泰國的待客之道和社區精神，打趣稱：

「敢坐就敢上菜」

「你們有給他們菜單嗎？」

「洛坤的黃咖哩很好吃，外國人吃得了嗎？超辣的」



但也有意見認為不應鼓勵外國人這樣的行為，同時也有網友為喪家辯護，指出他們的舉動符合泰國文化中慈悲與慷慨的價值觀。

