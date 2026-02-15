麥當勞「仙氣女員工」瘋傳！「下身這樣穿」跪地震撼全網：辛苦了

麥當勞（McDonald's）最美的風景是人！本港Threads及討論區近日瘋傳影片，指麥當勞有2名女員工擁有美艷臉孔，舉動親切，衣着更成為焦點，笑言「有這樣的M記（麥當勞）姐姐，你會否去M記搞生日會？」。



影片引來網民熱議，有人認出拍攝地點為台灣麥當勞，讚該2名女職員「有仙氣！」、「好靚女」、「戀愛了」、「個個月都生日」、「網上爸爸群討論度急速上升」。不過也有網民認為，「好慘，返工都要俾人偷影相」、「人哋打份工，唔好為難人」。



「有這樣的M記（麥當勞）姐姐，你會否去M記搞生日會？」有網民在本港連登討論區發布多張影片截圖，讚歎台灣麥當勞有2名女員工既有美貌，舉動也相當親切。

台灣麥當勞仙氣女員工影片瘋傳

從影片截圖看到，這2名麥當勞女員工皮膚白皙，相當年輕。她們穿上粉衣短袖上制服、黑色短裙、黑色絲襪，並戴上黑色帽，跪在地上向小朋友們講解事情。

這2名麥當勞女員工皮膚白皙，相當年輕。她們穿上粉衣短袖上制服、黑色短裙、黑色絲襪，並戴上黑色帽，跪在地上向小朋友們講解事情。（影片截圖）

而畫面右方看到「小麥麥體驗營」，相信這2名麥當勞女員工正在帶領小朋友體驗成為1天麥當勞小店員。

網民激讚有氣質：最美的風景是人

網民看後議論紛紛，有人讚這2名女職員「有仙氣！」、「有氣質」、「好靚女」、「最美的風景是人」、「個個月都生日」、「我都想體驗下」、「點解我細個喺香港麥當勞開生日會，冇呢啲姐姐」、「麥當勞姐姐跪在地上，真是辛苦了」、「爸爸全員出席」。

穿短裙黑絲惹關注

亦有網民關注這2名麥當勞女員工衣着，「竟然是黑絲？」，但認為「就算有好嘅制服，都要睇咩人着」。