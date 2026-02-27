入油油槍未拔即開車走　槍頭扯甩電油飛濺　女司機竟還怒問8個字

危險！網上流傳影片，九龍塘金巴倫道與界限街交界的埃索（Esso）油站內，有女司機為私家車入油，未待入完油，油槍未拔出就駕車離開，導致油槍被扯甩，電油飛濺。目擊者發文指出，現場兩部車的司機一同響咹才令女司機意識要停車，女司機隨後下車，竟還「嬲爆爆」說了8個字。



網民批評女司機「入霸王油」、「你都未畀錢，咁快走？」、「粗心大意嘅呂（女）司機，入完油唔使畀錢或簽信用卡？就算你係用油卡都要攞返張卡啦，犯呢啲錯真係匪夷所思」、「自己交返個車牌出嚟啦！」。有網民說，「其實入緊油時喺車頭前面棟枝棍穩陣啲」，用以提醒司機未入完油及阻擋離開。



網上流傳影片，九龍塘金巴倫道與界限街交界的埃索（Esso）油站內，有女司機為私家車入油，未待入完油，油槍未拔出就駕車離開，導致油槍被扯甩，電油飛濺。（fb群組「車cam L（香港群組） 」影片截圖）

目擊事件的男司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片，事發於九龍塘金巴倫道與界限街交界的埃索（Esso）油站內，1輛私家車未拔油槍，女司機就踩油門開走，導致油槍被扯甩，電油飛濺，加油孔位置亦有不少電油在車身流下，1名油站男職員立即上前查看，坐在副駕駛座的男乘客亦下車了解。

入油油槍未拔即開車走 槍頭扯甩電油飛濺

樓主指出，「現場兩架車一齊響咹先停到佢！個女司機後來落車，仲要嬲爆爆咁話：『乜唔係已經入完咩？』」，又說「好彩無事！但真係電油四濺，嗰一刻有火花就X街鳥（了）」。

影片見到油槍被扯甩，電油飛濺。（fb群組「車cam L（香港群組） 」影片截圖）

女司機：乜唔係已經入完咩？ 網民斥：危害地球安全

網民紛紛批評女司機，「呢啲人直頭係危害地球安全」、「發夢咁做人邊適宜揸車㗎」、「呢啲要收返個牌，真係唔好害人」、「斷槍着火就一鑊熟」、「正常開車都望下左右鏡有無人先開車啦」、「如果佢用信用卡入嘅話，佢都真係幾唔重視自己張卡」、「入油壞習慣，淨係坐喺部車入面，入緊油落車跟下，同啲油站職員吹下水，睇下呢期有咩優惠，睇下職員有無關好油缸蓋，唔好以為消費者就咩都唔理」。