有片｜Tesla違泊阻塞全路！司機被圍罵竟寸爆：我唔X走　後續慘了

這也太自私了吧！本港Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳影片，指葵芳新都會廣場停車場入口位置，有Tesla私家車停泊在雙黃線踩上行人路，阻塞後方車輛引起不滿，惟Tesla司機被責罵時，竟「寸爆」反嗆「X你老X！我唔X走！」，並返回Tesla等候。雙方僵持，最終Tesla司機在喝罵聲中駕車離去，後續更大快人心。



網民看過影片大讚後方司機做得好，又批評Tesla司機離譜自私，「呢啲就係又要威又要帶頭盔，正一屎X鬼」、「T車永遠唔會令你失望」、「咁大個人，都唔知醜字點寫」。



葵芳新都會廣場停車場入口位置，有Tesla私家車停泊在雙黃線踩上行人路，阻塞後方車輛引起不滿。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有網民於2月10日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片，指葵芳新都會廣場停車場入口位置，有Tesla私家車停泊在雙黃線，阻塞後方車輛，並與後方車輛司機「爆粗」對罵，「光頭佬（Tesla司機）開頭好型。後面俾成條街人X到笠水最後夾尾敗走」。

Tesla違泊雙黃線阻塞全路被圍罵 司機寸爆：我唔X走！

影片長1分40秒，見到1部深色Tesla私家車停泊在雙黃線，左邊身身更踩上行人路，而Tesla私家車後方有貨車、小巴、7人車、私家車等車輛，全被阻塞無法動彈，引起不滿。

Tesla私家車停泊在雙黃線，左邊身身更踩上行人路，而Tesla私家車後方有貨車、小巴、7人車、私家車等車輛，全被阻塞無法動彈。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

Tesla司機下車站在路中心，斥責後方貨車司機，「幾X大條線都走唔到？X你老X！」。後方有司機喝罵「咁你走唔走啊！」，Tesla司機即「寸爆」反嗆「X你老X！唔好走囉，X你都X！乜X嘢！我唔X走！」，並走回Tesla堅持不開車。

司機罵聲中駕車離開 被罵：咁X叻！唔好X走啊！

沉默約1分鐘後，有停車場職員走近Tesla向司機表示「有位啊，入車吖」。後方司機見狀怒斥「唔好畀佢走！夠膽唔好走！唔好X走啊！X街！報咗警喇」。不過Tesla司機沒有理會，駕車進入停車場，後方司機仍在追罵「唔好X走啊！差佬嚟緊喇！咁X叻！唔好X走啊！走乜X嘢啊！X你老X」。

沉默約1分鐘後，有停車場職員走近Tesla向司機表示「有位啊，入車吖」，Tesla司機於是駕車進入。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

後續這樣

然而Tesla司機進入停車場不代表事件結束。有目擊者透露，Tesla司機之後遇上警察，「唔怪得見到差佬問緊佢嘢」。

網民批離諳：咁大個人都唔知醜字點寫

影片引來網民熱議，大讚後方司機做得好，又批評Tesla司機離譜自私，「司機好波」、「呢啲就係又要威又要帶頭盔，正一屎X鬼」、「1823 再999」、雙黃都咁惡死」、「T車永遠唔會令你失望」、「頂住大車入車場仲聲大夾惡😂真係想知有咩理由😂」、「咁大個人，都唔知醜字點寫，等位大晒！」、「阿伯真係唔覺得自己有問題㗎喎」、「欺善怕惡之流」、「又阻住地球轉」，更揶揄「咁型，得唔得㗎」。