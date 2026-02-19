2男童港鐵閘外疑倒瀉汽水！合力清潔抹乾地面　目擊者讚：有教養

年紀輕輕已經懂得負責任，實在值得表揚！有港鐵乘客發文，指目睹有2名男童疑在車站範圍倒瀉汽水，於是在地面鋪設紙巾，合力清潔並抹乾地面，見到他們如此負責任的表現，因而讚賞二人有家教。不少網民覺得片中男童「抵讚」，認為全賴父母教育，「小朋友好有教養又（有）公德心」，又分享曾目睹個別成年人無品行為，欣賞他們比成年人更有質素。



有男童疑在港鐵閘外範圍倒瀉汽水，2人合力清潔獲網民讚有家教。（「threads＠nooparker」影片截圖）

港鐵閘外範圍疑倒瀉汽水

該目擊者在threads帳號上傳1段影片，片中地點為港鐵青衣站閘外範圍，地面擺放1支疑似汽水的樽裝飲品，旁邊有男童蹲在地上抹拭，另一男童則在旁遞上紙巾，相信他們是不慎倒瀉汽水，於是負責任地拭乾地面。

2男童合力清潔 幫忙抹乾地面

片中顯示，2名男童將多張紙巾鋪在地面，穿着黑衫的男童手持紙巾抹拭地下，另一名穿着短袖衫的男童就不斷用波鞋來回捽抹地上紙巾，以幫忙抹乾地面；旁邊相信同行男童則手持電話，靜靜在旁等候。

地面擺有疑似汽水樽裝飲品，黑衫男童蹲在地上抹拭，另一男童則在旁遞上紙巾。（「threads＠nooparker」影片截圖）

地面擺有疑似汽水樽裝飲品，黑衫男童蹲在地上抹拭，另一男童則在旁遞上紙巾。（「threads＠nooparker」影片截圖）

2人將紙巾鋪在地面，穿着短袖衫男童不斷用波鞋來回捽抹地上紙巾，以助抹乾地面。（「threads＠nooparker」影片截圖）

穿着短袖衫男童不斷用波鞋來回捽抹地上紙巾，以助抹乾地面。（「threads＠nooparker」影片截圖）

網民讚有家教：好有公德心

帖文引來網民大讚片中男童及其父母，「小朋友好有教養又（有）公德心」、「父母好叻」、「呢啲咪有家教」、「抵讚，下次可以2個抹，一個搵地鐵或商場職員幫手」、「難得見到正能量嘅影片，希望香港全部小朋友都係咁，未來真係好」。

無對比無傷害？ 網民分享例子：好多大人都唔識咁做

另有留言分享曾看見個別成年人無品行為，「頭先見到有個女人喺巴士倒瀉成罐汽水，漏到成車成櫈都係，見佢拎廁紙抹以為佢會抹返乾淨啲地方，原來只係抹自己個袋，仲要罐嘢照喺巴士地下碌來碌去都唔執返，然後落車就咁漏低個罐就走」，認為相比之下，涉事男童似乎更懂事，「只能夠講好多大人都唔識咁做」、「小朋友教某啲大人做人」。

（threads＠nooparker）