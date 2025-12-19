油麻地打冷店蠔仔粥驚現昆蟲腳！客人投訴店員串爆回應　嬲到公審

食肆味道水準重要，服務態度同樣不可忽視。有女網民在油麻地一間潮洲菜館用膳，食蠔仔粥時發現有昆蟲腳，立即向職員反映，追問是否昆蟲腳，對方的回應令她愕感，「第一次遇到呢啲事，仲比人聲大夾惡」，樓主的父親要求更換後，可是後來的另一碗也發現有異物，最後連要求索取外賣盒也不受理。



樓主回家後愈想愈憤怒，不滿食店的服務態度，決定在網上公審。有網民直指「態度咁X我會叫佢走開，然後打電話報食環」。



樓主大呻在打冷店用膳的不快體驗。（Threads@vickiwong58圖片）

樓主投訴蠔仔粥內有昆蟲腳，店員竟回應「唔好逼我答啲咁敏感嘅問題得唔得呀？咁你依家想點呀？」，令她嬲到拍照公審。（Threads@vickiwong58圖片）（Threads@vickiwong58圖片）

樓主投訴，店員竟回應「唔好逼我答啲咁敏感嘅問題得唔得呀？咁你依家想點呀？」，令她嬲到拍照公審。（Threads@vickiwong58圖片）

食客投訴有昆蟲腳 店員態度串爆

有女網民在Threads上發文及發相，大呻光顧油麻地一間潮州菜館的不快經歷。她在蠔仔粥發現昆蟲腳，向店員提出質問時，想不到對方竟回應「唔好逼我答啲咁敏感嘅問題得唔得呀？咁你依家想點呀？」。樓主感到十分愕然。「我爸就係咁想息事寧人話照食，我就話我唔食啊」，而店員再就「咁你想點啊依家？cancel佢定整過碗？」。

索外賣盒包剩食卻不獲理會

樓主續稱，「我爸就話整過碗，佢就一嘢車咗碗粥落垃圾桶，一句唔好意思都無講過，亦都冇幫我哋換過啲碗」。而更恐怖的換來的另一碗蠔仔粥再發現異物，而樓主最後要求取外賣盒打包剩食，但該店員卻沒有理會她，「我真係第一次食一間打冷店要收加一服務費，但係一啲服務態度都無」。

更換後的蠔仔粥也發現有異物。（Threads@vickiwong58圖片）

有網民認為「第二碗嗰條野有啲似青口入面有時夾住條草嗰條嘢」。（Threads@vickiwong58圖片）

帖文引來不少網民留言，「你都幾忍得，佢咁串畀我就大大聲問返佢碗嘢有強腳，你而家想點呀仲問返我，問到成間舖都知」、「你而家即刻同我食咗佢嘅話，我咪唔再問你囉！」、「第二碗嗰條野有啲似青口入面有時夾住條草嗰條嘢，出街食蠔仔要小心呀，因為無咩邊度會好好心機遂隻打開個邊洗」。

網民籲：千祈唔好叫人再整過

有人認為「食物有問題千祈唔好叫人再整過！取消佢最安全！仲有記得所有食物到齊先投訴，唔係就乜都有得加俾你嘆！加料係飲食業嘅陋習」。