母女在他人私家車頭執拾超市物品　車cam片瘋傳　仲這樣做更嬲

車頭當枱用？有「車cam（行車記錄儀）」片拍到有母女，在超市購物後，用超市手推車推到停車場，並把其他人的私家車車頭「當枱用」，將超市重物放入環保袋。有網民批評「佢哋自己都有車頭，點解要用人哋車頭？除咗自私，我諗唔到第二個解釋」。



「車cam」拍下疑似母女利用片主車頭放重物。（Threads@garypo__）

兩人將車頭當枱用執拾超市用品。（Threads@garypo__）

母女將他人車頭當枱用

有男網民在Threads上發片，指事件發生在2月11日晚上約7時，從影片可見，兩名疑似是母女的女子，在K11的停車場，把片主的私家車車頭「當枱用」，將環保購物袋放上車頭上，再從超市手推車拿起貨品放入購物袋內，完全無視車主感受，「唔好當人哋嘅車頭喺張枱擺啲重嘢上嚟先得㗎」。片主補充，這對母女完事後，將手推車棄置在他的車旁。

兩人將車頭「當枱用」執拾超市用品。（Threads@garypo__）

最後更將超市的手推車遺棄在停車場。（Threads@garypo__）

網民：一定心痛死

不少網民鬧爆「無品」，「無禮貌無家教」、「熟練到呢，一定唔係第一次」、「整花咗可報警，刑事毁壞」、「品德家教呢啲野真係唔係個個有」、「如果架車係我嘅，一定會心痛死，平時正常揸，有沙石刮花都算，呢啲係唔正常被刮花，佢哋自己都有車頭，點解要用人哋車頭？除咗自私，我諗唔到第二個解釋」。