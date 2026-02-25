遊日港男斥酒店早餐：狗都唔食　同場港人1句KO　後續舉動更諷刺

日本是港人熱門旅遊地點，不過外遊切記要謹言慎行，以免「醜出國際」。有旅遊作家發文，稱入住日本人氣商務式連鎖酒店時，遇到一位港人批評酒店早餐質素，更口出狂言稱「畀狗都唔食啦！」。他擔心被旁人以為是同夥，遂說1句話令對方馬上閉嘴。但令人諷刺的是，男子之後竟然「邊鬧邊食」，不滿他行為自相矛盾，因此形容對方「食相醜陋」。



不少網民都狠斥男子是「西客」，「一分錢一分貨，有本事唔book間high啲嘅酒店？」、「不合心意便不食，口出狂言只係影衰自己」，亦不乏港人為酒店早餐平反，「東橫平靚正喎，最鍾意就係早餐，完全體驗到本地人日常嘅早餐係食咩」、「我試過（食）早餐無位坐要拎返房食！佢個早餐係我每朝準時起身嘅原動力」，認為即使覺得不合胃口，亦不應大鬧酒店「丟架」。



有港男到日本旅遊入住商務式連鎖酒店，批評早餐質素「畀狗都唔食」，引來網民圍轟。（示意圖／資料圖片）

港人遊日住東橫INN酒店 不滿早餐質素斥：俾狗都唔食

facebook專頁「爸爸嘆世界 Papa Sighs the World」版主發文，指在沖繩那霸入住日本連鎖酒店「東橫INN」，其間遇到一位港人「傾了幾句（就）bye」，翌日早上再次遇見對方，卻目睹他大聲批評酒店的早餐，「來日本食啲咁嘅嘢」。樓主當時未有出言制止，覺得只旅途上萍水相逢，「我亦不是你老X，無必要教化你」，但該港男之後繼續怒罵「畀狗都唔食啦！」，開始惹來旁人誤會他和對方是一夥，樓主遂回覆對方，「喔！所以你都唔食！」，男子隨即收聲。

後續1舉動極諷刺 同場港人批食相醜陋

樓主續稱，令人諷刺的是該男子之後返回座位繼續享用早餐，稱對方「一路X，一路食」，因此揶揄「又忘記You get what you pay」。他指出，沖繩周末酒店房價不菲，即日訂房或需20,000日圓（約1,000港元）一晚，但東橫卻能提供免費早餐，以及無限量咖啡、果汁等等，認為酒店早餐未必令人覺得幸福，「卻保證可以入口和令你溫飽」，根本不應有所埋怨。他最後更形容該港男行為自相矛盾，「思想若然膚淺，說話必然刻薄，食相自然也醜陋」。

酒店早餐尚算豐富！ 包含主食、配菜、甜品

從樓主分享照片顯示，酒店早餐其實尚算豐富，當中有5個獨立包裝的飯糰和1碗麵食；配菜方面則有幾條脆皮香腸、厚切玉子燒；甜品則有Meiji乳酪。

酒店早餐包含主食、配菜、甜品，以免費提供情況來說已經尚算豐富。（「facebook@爸爸嘆世界 Papa Sighs the World」圖片）

一分錢一分貨！ 港男遭斥：要求高出手低

許多網民紛紛批評涉事男子「影衰港人」，「一分錢一分貨，有本事唔book間high啲嘅酒店？」、「要求高出手低」、「不合心意便不食，口出狂言只係影衰自己」、「以為自己好X型，不知所謂，狗口長不出象牙」、「食唔落別人國家食物就不要去旅行，批評人哋國家食物不如檢討自己的行為」、「曾經有位人士講過：『準備嘢食畀你，由買材料到煮好至少3個鐘，你食落肚只需10分鐘』，學下尊重準備食物畀你嘅人」，又揶揄「佢話狗都唔食，佢又食喎，即係衰過狗」。

曾入住東橫INN港人 大讚酒店性價比極高

有曾入住東橫INN的港人，就大讚酒店性價比高，「價錢經濟，乾淨整潔，還包早餐」、「東橫平靚正喎，最鍾意就係早餐，完全體驗到本地人日常嘅早餐係食咩」、「早餐飯團係日藉姨姨親手包的，這已是無價」、「理解東橫INN背景，大多係日本商務出勤客人， 地點方便，簡單早餐食飽，讓他們外出工作就夠了」、「我試過（食）早餐無位坐要拎返房食！佢個早餐係我每朝準時起身嘅原動力」、「唔可以話好食但絕對會飽肚，上星期連續住宿3天，3天嘅魚同湯都唔同款，佢啲湯仲要係好飲」、「住過幾次東橫，雖然不一定係最好，（但）一入到房第一個感覺係舒服同夠光猛，有種溫馨嘅感覺，而且基本物品會畀足你」。

有曾入住東橫INN的港人，貼出照片大讚酒店早餐質素。（facebook圖片）

酒店免費提供早餐！ 網民：唔啱食可以出去食

亦有留言指出早餐已是免費提供，即使不合心意亦不應抱有怨言，「要平又有早餐提供，仲想點？」、「只要清潔食得安心已滿足了」、「（酒店）價錢都反映咗唔係豪華餐，但都係日本人平時食的早餐，何必咁講」、「好壞一餐，每人選擇唔同」、「唔啱食可以出去食」、「唔鍾意食唔緊要，但唔好大大聲無晒品咁喺到嘈，然後又要繼續食」。

