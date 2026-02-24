正月初九玉皇大帝生日8大禁忌 尤其別做一事否則恐「窮足一年」
撰文：中天新聞網
出版：更新：
2月25日、農曆正月初九將迎來「天公生」玉皇大帝聖誕。
台灣清水孟星座塔羅牌小孟老師發文提醒，初九天公生有8大禁忌要特別注意，尤其不能亂罵髒話，不然會窮一年。
祭拜天公「8禁忌」：
1. 不可曝曬女性內褲：民間相傳，天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。
2. 不可以隨便傾倒便桶。
3. 不可以口出穢言，或者亂罵髒話，因為玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發脾氣，不然會窮一年。
4. 不要在天公生當天發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為天公生發誓最靈驗。
5. 不要說「死」字，如我想死你了，愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，不能用死字。
6. 不要指天，因為玉皇大帝掌天，因此不要指天，會不禮貌。
7. 祭拜時不要對周遭的人說：快一點！會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意。
8. 小孩不要對天空噴水，玩bb槍或對空發射物品，以免眾神下凡會驚嚇神靈。
【延伸閱讀】2026桃花運最旺4生肖：屬猴愛情運勢紅到發紫 誰最有機會結婚？
+17
2026丙午赤馬年不宜穿戴紅色衣物？民俗專家：招衰運純屬無稽之談人日為何在大年初七？傳與女媧創世順序有關 頭6日造哪些動物？開工利市旺整年 命理師籲這天後才花掉 教催財方法：學生也適用新年禁忌｜孝孫剛畢業工作封利市給爺嫲 捱鬧斥犯禁 阿媽感不爽馬年運程2026｜這4個生肖犯太歲！5張圖看清哪個生肖當旺、剋住你
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」