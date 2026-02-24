正月初九玉皇大帝生日8大禁忌　尤其別做一事否則恐「窮足一年」

2月25日、農曆正月初九將迎來「天公生」玉皇大帝聖誕。



台灣清水孟星座塔羅牌小孟老師發文提醒，初九天公生有8大禁忌要特別注意，尤其不能亂罵髒話，不然會窮一年。

清水孟星座塔羅牌小孟老師發文提醒，初九天公生有8大禁忌要特別注意，尤其不能亂罵髒話，不然會窮一年。（Facebook@小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

祭拜天公「8禁忌」：

1. 不可曝曬女性內褲：民間相傳，天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。

2. 不可以隨便傾倒便桶。

3. 不可以口出穢言，或者亂罵髒話，因為玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發脾氣，不然會窮一年。

4. 不要在天公生當天發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為天公生發誓最靈驗。

5. 不要說「死」字，如我想死你了，愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，不能用死字。

6. 不要指天，因為玉皇大帝掌天，因此不要指天，會不禮貌。

7. 祭拜時不要對周遭的人說：快一點！會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意。

8. 小孩不要對天空噴水，玩bb槍或對空發射物品，以免眾神下凡會驚嚇神靈。



【延伸閱讀】2026桃花運最旺4生肖：屬猴愛情運勢紅到發紫 誰最有機會結婚？

+ 17

延伸閱讀：

初六開工紅包別封口！小心鎖死財運 禁拜11樣供品

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

