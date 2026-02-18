2026火馬年難安寧　3生肖恐破財勿貪心　虎蛇猴吉星高照事業運旺

火馬年世道不佳，恐怕難以安寧，台灣命理老師譚秀珠提醒，不管是投資、理財，均應保守為宜，進一步分析各生肖的財運及事業運，牛、羊、豬等生肖者分列最佳財運的前三名，至於馬、龍、鼠等三生肖者，事業運不佳，最好多拜土地公，祈求平順。



財運最好的前三大生肖為牛、羊、豬

1. 牛

龍德、紫薇、國印等三星匯集，吉星高照，獲得貴人青睞，以及財神爺眷顧，錢財來得相對容易，建議不妨多買彩券，試試手氣。此外，屬牛者於火馬年愈動愈旺，不宜久待靜處，應多與人互動，甚至擴大活動範圍。

2. 羊

屬羊者於火馬年財運極佳，因為流年剛好出現太陽、歲合、板鞍等福星，雖然事業可能處於混沌階段，升官不易，但土地公仍會不斷送財，譚秀珠老師建議，屬羊的男性在火馬年多多參拜土地公、福德正神，在工作上，一定能事半功倍，順風順水。

3. 豬

火馬年福星高照，月德、玉堂等吉星守護，冥冥之中有著貴人相助，主動提攜，給予援助，提供提供資訊差、時間差的賺錢機會，讓生肖屬豬者荷包滿滿。此外，遠方貴人散財，因為外出運奇佳，屬豬者可以考慮外出工作，不要守在故里。

屬豬者賺錢運勢相當旺，但需守住正念，不宜借錢投資，否則大把現金可能留不住，宛如如財神爺擦身而過。

財運較差的前三個生肖為鼠、馬、狗

1. 鼠

沖太歲，容易心神不寧，口舌是非等棘手事情恐沾身，恐有破財之憂，雖已盡管省錢，但莫名其妙的花費突然變多，建議在投資理財上，保守為宜。在穿著上，切忌一身大紅、大紫，也不可全身烏黑，可以多穿粉藍、白色，或是土、棕、咖啡、卡其等大地色系衣服。

2. 馬

雙火上身，且受到太歲、將星、歲駕、金匱、劍錄、歲刑、陽刃（羊刃）等多顆凶星影響，容易傷財，且有血光之災，易沾惹是非。建議在火馬年，多穿黃色、灰色等衣服，少穿紅色、粉紅及紫色等顏色衣裳。

3. 狗

在火馬年，地解、三合、三台、華蓋、五鬼、飛符等災星隨附在旁，表面上看似有著偏財運，但賺了小錢，卻可能破大財、賠大錢，建議看緊荷包，不要貪心，且心存善念、多多行善，自有福報。

至於事業運，台灣命理老師傳揚點出事業運超旺的前三大生肖，分述如下：

事業運超旺的前三大生肖

1. 虎

於火馬年，三合、學堂等吉星匯入流年，只要努力，就能獲得上司肯定，應有升官機會，加上財運極旺，免不了加薪、分紅。

2. 蛇

受到祿動星加持，老闆長官對於生肖屬蛇的員工，可說是怎麼看，怎麼順眼，提攜、加薪，但應酬時，務必忌口，不要暴飲暴食，喝太多久，否則容易傷身。

3. 猴

因歲殿、文昌、祿馬等三星集聚，有利於考試，建議屬猴上班族把握火馬年，盡量多多報名證照考試，或是參加公職考試，只要用功，均可得心應手。

事業運不佳的前三大生肖

1. 馬

太歲星當前，加上歲刑、陽刃、伏屍等災星，於火馬年中，身邊多小人，且不停碎嘴，以致雜事眾多，影響心情，意外事件較多，建議養成強大內心世界，冷靜地面對本命年的諸多變故。

2. 龍

流年遭逢天狗、吊客、血刃、沈月、寡數等災星，家族成員易有傷病，嚴重時恐遇喪事，以致內心多憂多慮，影響事業，恐錯過升遷機會，建議隨順因緣，不爭不強，保守為宜。

3. 鼠

月空、唐符、破碎、闌干、大耗等厄星進入流年，生肖屬鼠者應謹慎行事，在處理公文、簽呈時，務必步步為營，不可隨意蓋章、簽名，輕者受到質疑，在職場飽受委屈，嚴重者甚至受到牽連，而吃上官司。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



