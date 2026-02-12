男子欲買兇殺情敵再餵豬毀屍　接單殺手竟是「他」　結局神反轉

美國紐約州一名58歲男子因妒意萌生殺機，僱用殺手殺害女友的前男友，並打算將屍體運往賓州養豬場餵豬滅證，豈料這項殺人計畫遭FBI探員掌握，男子被捕，法院日前判處他7年3個月有期徒刑。



美國《紐約郵報》報導，檢方指出，涉案男子薩瑟蘭（Jeal Sutherland）於2024年11月透過手機聯繫他以為是養豬農場主的「殺手」，要求對方殺害女友的前男友。

薩瑟蘭承諾支付1千美元（約7816港元）與一瓶威士忌作為酬勞，並約定將屍體運至賓州豬場處理。

然而，這名所謂的「殺手」實為FBI臥底探員，因為整起計畫自始即在聯邦執法人員掌握之中，檢方表示：

薩瑟蘭以為他只要透過手機，就能訂購一場針對情敵的謀殺。

檢方指出，薩瑟蘭於2025年1月還升高恐嚇行為，將一具加拿大雁的屍體丟在他想殺害的男子其母親家門口，企圖製造威脅氣氛。2025年1月27日，薩瑟蘭遭到逮捕，並於同年5月承認「利用州際商業設施進行買兇殺人」罪名。

