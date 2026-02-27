鼻塞偏方｜瘋傳「暖包貼1部位」鼻子秒變通暢　網讚：阿嬤的智慧

近來天氣變化大，對體質敏感的人來說，容易出現鼻水、咳嗽、癢等症狀，十分惱人。近日有民眾分享一個簡單有效的小偏方，只靠暖暖包就治好鼻過敏的問題，不少深受過敏之苦的網友嘗試後直呼「一分鐘就有感」、「這招真的好扯」，而此做法也意外獲多位中醫師讚同。



原PO日前分享阿嬤的神奇抗過敏偏方，起因是她的鼻子出現過敏症狀，阿嬤便要她將「暖暖包貼在屁溝（薦椎處）」治療，她半信半疑地嘗試下，鼻塞竟真的迅速暢通，讓她傻眼驚呼：「怎麼這麼厲害！」

季節轉換之際，不少人會出現過敏鼻塞的症狀。有網友在社群分享親人的神奇偏方，表示暖暖包貼在屁溝（薦椎處）上，有助於緩解鼻塞。（threads圖片）

恰好正值天氣轉換，不少人陷於鼻塞之苦，紛紛著手嘗試：

「過敏兒剛實測完來回報，真的……有效」

「鼻塞一天了，現在才看到這篇真的相見恨晚……超有用」

「10分鐘見效！我大感恩」

「實測有效，謝謝阿嬤救了我」

「居然真的有效，我用吹風機熱吹」

「『有沒有感覺熱熱的～』原來是真的有用」

「其實就用吹風機吹熱風五分鐘就好了」



該偏方也釣出多位中醫、物理治療師回應：

「這個方法還不錯。但要注意不要直接接觸太久而燙傷」

「薦椎區域是人體副交感神經集中的區域，熱敷可以啟動身體去調節自律神經，改善鼻黏膜的血管收縮和發炎反應消失～以中醫來說，和督脈的調節有關，可以強化身體的陽氣來改善過敏」

「因為督脈通了的關係。以西方的語言來說，薦椎／尾骨透過硬腦膜與頭顱相連，形成『顱薦系統』，當薦椎因為溫熱組織放鬆而位置改變，也會微調顱骨，讓鼻子暢通、眼睛明亮等等。長輩們的古老做法很多都很有智慧」



此方法雖簡單好用，但需注意暖暖包不可直接貼觸皮膚，應隔著內褲或衣物貼放，同時不可貼著睡覺，以免導致「低溫燙傷」。

若是擔心暖暖包「只用一下下」會造成浪費，除了可改用熱水袋、吹風機熱風替代外，也可將已開封但暫時不用的暖暖包放進可密封的夾鏈袋內，再將袋內空氣盡量擠出後封好，此時暖暖包會因隔絕空氣而暫停發熱，等到要使用時再將暖暖包取出即可。

