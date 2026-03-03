尷尬！的士美女乘客派「空心利是」　司機1原因反極感恩：多謝晒

【利是／利市／的士／馬年2026／農曆新年】新年收到「空心」利是，會帶來幸運？有的士司機於社交平台Threads發相發文，指他日前收到乘客利是，即場拆開發現「入面係吉（空心）嘅」，「X左1聲之後笑咗出嚟」。本以為收到「空心」利是並不吉利，然而之後發生的「神奇」事件令他大為感恩，直指「多謝晒」。



帖文引來網民熱議，認為「已經係最好嘅利是」。也有網民分享同類經歷，「我都收過吉嘅利是，跟住第二日就爆拎」。



有的士司機收到女乘客利是，打開發現是「空心利是」。（《降魔的》劇照）

「空心」利是真的是「吉」？該的士司機於Threads發相發文，指他於3月1日接載女乘客由坑口到沙田，沒想到會收到對方利是，大感高興，「年十三仲收到利是非常感動」。

的士司機收「空心」利是：X咗一聲

然而利是「內涵」不似預期。落客後，樓主「即場拆人情」打開利是封，竟發現是「空心」利是，當場只能苦笑，「慣性落咗客就即場拆人情啦，點知入面係吉（空心）嘅，我望一望個窿，再睇下周圍，真係吉嘅！X咗一聲之後笑咗出嚟。我知道靚姐你無心，收到你心意已經好滿足」。

發現是「空心」利是，樓主只能苦笑。（Threads@chung2986）

發現是「空心」利是，樓主只能苦笑。（Threads@chung2986）

司機後續遇超幸運事

不過收到「空心」利是也有幸運降臨！樓主指，他拆完利是後，即時接到新單離開，毋須「吉走」或等客，相當開心，「即刻有單俾我撳返出城，多謝晒」。

有網民關注的士司機利是收穫是否豐厚。（資料圖片）

網民：最好嘅利是

網民看過帖文議論紛紛，「呢枝旗已經係最好嘅利是」、「我都收過吉嘅利是，跟住第二日就爆拎」。也有網民笑言「人哋叫你封（利是）畀佢呀，點知落車你都未封」。

另有網民關注的士司機利是收穫是否豐厚，樓主則回覆，「返咗8日先收到十零封」。

（Threads@chung2986）