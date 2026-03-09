慈雲山屋苑管理處出手寫通告　公開展出「塞渠物」　網民超傻眼

大廈渠管阻塞絕對是住戶最困擾的事之一！有網民在社交平台分享一張慈雲山屋苑的大廈通告，展示近日令渠管擠塞的「元兇」竟是一把削皮刀，並呼籲居民「小心蓋好坐廁」。



有網民在社交平台分享一張慈雲山屋苑的大廈通告，展示近日令渠管擠塞的「元兇」竟是一把削皮刀。（Facebook圖片）

塞渠物公開示眾 籲蓋好坐廁板

該網民在Facebook群組「慈雲山資訊交流」分享照片，大罵「無聊嘅管理員人都癲呀！將屎渠物品拿返出嚟展覽」。從照片可見，慈雲山某大廈管理處在大廈通訊欄貼出通告，指有單位廁所渠擠塞，並標誌「此乃塞渠物」，着居民將坐廁板蓋好，而告示上方則有一把用膠袋裝起的實物削皮刀示眾。

大廈通告惹議 網民：掉物落廁所更瘋狂

此「公開處刑式」通告引起網民熱議，不少人都擔心衞生問題，「咁污糟，洗乾淨未㗎？」；但有網民則笑言「覺得掉呢舊嘢落廁所嗰個癲啲」，認為公開示眾的做法不錯，「睇吓啲人有幾離譜」；亦有人好奇廚房物品為何會在廁所出現。