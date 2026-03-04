新年利市封別亂丟　否則隨時「丟掉福氣」　命理師教4招鎖住財運

許多民眾過年收到利市，但用過的利市封該怎麼處理？台灣民俗專家柯柏成分享，這些空利市封裝的不只是壓歲錢，還是滿滿的福氣與財氣，可用4招鎖住財運，亂丟恐會把好運一起丟掉！



民俗專家柯柏成表示，傳統上認為長輩給的壓歲錢利市有「壓住邪祟」的祝福意涵，應該妥善收好，不能掉地上被人踩踏，或是隨意丟進垃圾桶與髒東西共存，建議放入紙類回收，以免污染財氣。

這些空利市封裝的不只是壓歲錢，還是滿滿的福氣與財氣，可用4招鎖住財運，亂丟恐會把好運一起丟掉！（unsplash@Taan Huyn）

需要清理利市封時，可先「清空」（取出裡面的錢），再「整理」（挑選出具有紀念意義的幾個留存或放在財位），「撕毀」（將其餘不需要的利市封撕破或剪破）之後就可以「回收」（丟入紙類回收箱）。

而用過的利市封還可用4種方法處置，既能留住財運和好運，也不會造成環境負擔：

1. 留存福氣法

長輩給的壓歲錢，取其「壓歲」（壓住邪祟）的寓意，可以在錢取出後，將空利市封收藏在枕頭下、床墊下或抽屜裡，一直到來年除夕，再用新利市把它替換掉。或存放在家中的財位、自己的錢包、辦公桌抽屜裡，多做這動作可以鎖住財氣一整年，只要在來年的送神日或除夕前大掃除回收即可。

2. 送走晦氣法

在年後第1次大掃除或元宵節後，將利市封視為舊物的一部分，在清掃時一併處理，代表把過去一年的晦氣、不好的事物清除出門，迎接新氣象。

3. 資源回收法

可以在丟棄前撕破或剪破利市封，避免別人撿走自己的福氣或財氣，撕破後就失去原本完整的形狀，代表它只是一個用過的廢紙，直接丟進紙類回收箱。

4. 創意再利用

圖案精美的利市封也可製作成書籤、春聯剪紙，或用於收納發票、名片等。

【延伸閱讀】農曆新年｜利市對摺會折墮？10個紅包小知識 點解一定要入新銀紙

+ 19

延伸閱讀：

元宵節現「血月」別待戶外 專家示警：小心12大禁忌

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

