深圳灣口岸兩男打交！打到趴地被關員拉開　目擊者：你們好丟臉啊

撰文：謝茜嘉
出版：更新：

何事過關也要打架？近日網上流傳影片，深圳灣口岸中港車牌車輛過關處，有兩名男子扭打成一團，穿深藍色外套男子一度趴在地上，關員等多人制止及拉開兩人，其間聽到有把男聲用普通話大叫「你們好丟臉啊，過關啦」。

影片引起熱議，網民猜測「一定係打尖到俾人打」、「油價高企，上火」，也有網民表示「深圳灣日常」、「呢個位點解成日都打交？」、「人生不解定律，過關如臨大敵，好易互X開波」。

近日網上流傳影片，深圳灣口岸中港車牌車輛過關處，有兩名男子扭打成一團。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文分享1段27秒影片，表示「深圳灣一周一打。最後彩蛋：你們好丟臉哇」。

深圳灣口岸兩男打交趴地極混亂

影片見到，1名穿深藍色外套及1名穿褐色格仔襯衣的男子在中港車牌車輛過關處打架，聽到有人不斷勸說「冷靜」、「唔好再打」、「放手！」，關員等多人制止及拉開兩人，深藍色外套男子一度趴在地上，其間聽到有男子在車輛上用普通話大叫「你們好丟臉啊，過關啦」。影片及樓主均未有交代打架原因。

兩名男子扭打成一團，場面混亂。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）
穿深藍色外套男子一度趴在地上，關員等多人制止及拉開兩人。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）
關員等多人制止及拉開兩人。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

目擊者：你們好丟臉啊

網民留言揶揄，「先生，唔好打交」、「唔打唔知身體好」、「冇文化咪暴力解決」，批評「真是好丟臉啊，1個文明社會怎麼會有這樣的敗類呢？」，又建議要拘捕，「14天行政拘留吧，14天後就會乖」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有片｜母子酒店自助餐打包被阻！狂毆女職員：我畀咗錢　結局絕了天降巨鼠！天水圍餐廳桌面驚現　食客紛走避　店員淡定拿1物制服有片│TESLA逆線行車被九巴包圍！衝紅燈硬闖　巴士車長咁反擊絕了
熱話
本地熱話
打架
深圳灣口岸
01 Video
01‌ ‌Video‌ ‌OTT
我主場
新活道
OTT