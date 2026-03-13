新城市廣場港男如廁後疑被男子跟蹤！拍片對質怒公審　揭1事更狂

不論男女，也有可能被陌生人跟蹤！切記要提高警覺，時刻注意自身安全！有男網民在網上發文分享恐怖經歷，指自己去沙田新城市廣場的廁所時，在門外已見有1名白衣男站着，他如廁時見對方走進來，其後跟着他離開廁所，並一直緊隨。樓主心知不妙，立即找多人的地方坐下想擺脫白衣男，誰料該對方竟直接坐到他身旁，樓主當場發火對質：「跟住我做乜？係咪有X病？」聽到1句回應令他更嬲，於是用手機拍下對方，事後翻看片段，更發現白衣男沒有拉上褲鏈，故公開片段呼籲大家小心。



網民對事件反應兩極，有人慨嘆「呢啲嘢真係無分性別，你做得啱呀，敢出聲XX佢已經好勇敢」、有人則認為「人哋乜都冇做過，又冇傷害你又冇掂到你，仲要俾你放上網公審」。



樓主指自己去洗手間後，遭白衣男跟到出商場。（Threads@_.c1ung_y）

樓主事後看影片才發現白衣男沒有拉上褲鍊。（Threads@_.c1ung_y）

「大家真係小心啲，依家真係邊度都有變態跟蹤狂」。有男網民在Threads上發文，指3月11日晚上8時半，他獨自在沙田新城市廣場去廁所，「入去之前已經有條友企咗喺門口，唔知喺度望乜」，樓主如廁完畢後，「點知條友行X咗入嚟不停望住我，又唔係去洗手間喺度洗手，我嗰時都冇諗咁多就出去行去ikea嗰邊搭車返屋企」。帖文附近1段影片，顯示被樓主拍下的男子身穿白色外套及白褲。

樓主在人多地方坐下：睇佢係唔係真係跟蹤我

樓主心知不妙，因此沒有上車，反而找人多的地方坐下來「睇佢係唔係真係跟蹤我」。不料白衣男竟坐在他的身旁， 「佢條X街直接當住我面行過嚟，坐埋喺我隔離望X住我」。樓主直接問佢「跟住我做乜係咪有X病」，對方回應指樓主「似佢個朋友，話認錯就向後走」。 樓主此時才記得要拍下對方，而他事後看影片，發現「佢連褲鏈都冇拉」。

樓主指自己第一次遇到被跟蹤。（Threads@_.c1ung_y）

樓主我真係成世人第一次俾人跟蹤，對方還要是二、三十歲的男性，「大家真係小心啲 ，依家真係邊度都有變態跟蹤狂」。從影片可見，陌生男子身穿白外套白褲，揹上黑色背囊，並看到褲鏈未有拉上。

不少網民覺得離譜,「呢個世界真係咩人都有...」。（Threads@_.c1ung_y）

網民籲男女都要保護自己

不少網民留言「呢個世界真係咩人都有...」、「所以話男女都好應該保護自己」、「明白你好心想表達應該要勇於出聲保護好自己，不論男人定女人，都有被騷擾嘅機會」、「真係等多啲男人知道呢啲情況，成日有女性分享被騷擾被跟蹤被視姦，但一堆留言都係blame the victim，家下男人被人望住同跟蹤，自己都已經驚成咁，真系針唔拮到肉唔知痛」。

不過有人認為「人地乜都冇做過，又冇傷害你又冇掂到你，仲要俾你放上網公審」。