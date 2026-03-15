東鐵男子綁雙腳怕碰到其他乘客？女子讚有公德心　網民料做這療法

乘坐交通工具不時有男子會「開腿」坐，干擾到在旁乘客。有女網民在網上發相，見到有體型魁梧的男乘客在座位上，用束帶綁住雙腳大腿位置，她大讚對方為人着想，估計他為了避免自己「男性開腿」干擾到旁邊的乘客，覺得他的行為值得敬佩。



不過有網民認為男子未必是怕「男性開腿」，反而似是正在進行稱為「礒谷療法」的綁腳健康法。



樓主在東鐵拍到有男子用束帶綁住雙腳，讚對方有公德心。（Threads@goldenkkkhk）

有女網民在Threads上發相，大讚有男乘客好有公德心，將雙腳綁住「唔想自己對腳掗開逼住人，Respect！」。從相片可見，男子身穿杏色褲，雙腳大腿近膝蓋位置，用一條淺藍色束帶綁住。

女乘客讚男子綁腳有公德心 網民估原因

帖文引來不少網民留言，「練腿」、「香港啲阿伯應該要」、「而且咁樣會舒服啲，因為用力自己夾住全程會好累」、「第一次見到那麼有規矩的人」、「其實對大家都好，佢又唔使成程車keep住用力夾埋隻大髀，其實好攰」。

有網民認為男子在進行「礒谷療法」。（影片截圖）

不過有網民認為男子是在進行綁腳健康法，「係一種治療嚟，你唔識啫」、「之前見過。話坐長途機時會無咁累」、「綁腿可以減低腰痛，詳情可搜『礒谷療法』」。

日男創「礒谷療法」稱可減輕腰痛等症狀

據網上資料，「礒谷療法」已有70年歷史，是由日本的礒谷公良先生創設，聲稱不用吃藥，不用開刀或儀器，以束帶進行髖關節矯正方式，調整左右腳長度，恢復全身整體健康，針對中風、半身不遂、跛腳、椎間盤突出及腰痛等症狀。