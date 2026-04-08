強颱風森拉克將生成！天氣博主：或今年最強　天文台料有厄爾尼諾

【天氣消息／颱風／打風／厄爾尼諾／拉尼娜／鸚鵡】今年是「超級厄爾尼諾」超強颱風大年？夏秋季節危險了？小紅書多個天氣博主近日發片發文，提到今年第3號颱風「鸚鵡」已於3月「超前生成」，並列出3個「信號」表示2026年可能出現「超級厄爾尼諾」現象，容易讓颱風強度偏強，或成為「強颱風」甚至「超強颱風」大年，警告居於沿海地區的人，今年夏天要做好迎戰「超強颱風」心理準備，特別是台灣、福建、浙江和上海。網民看後議論紛紛，擔心「超強颱風」的影響及破壞力，盼望不要成真，「我真求他了，不要來超強颱風啊」。



另外，今年第4號颱風森拉克可能會在未來幾天形成，更可能成為今年首個強颱風。有小紅書博主引述數據指出，森拉克有強大發展潛力，「有可能成為又大又強的颱風，很可能是今年以來的最強颱風」。



而天文台3月23日公布年度展望，天文台長陳栢緯預測今年有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，風季可能6月或之後開始、10月或之前結束。陳栢緯又說，目前預測厄爾尼諾現象會形成，今年會是偏熱一年，料氣溫列「前十位」。他指今年熱帶氣旋料屬正常數目範圍，但過往也曾有厄爾尼諾年要發出10號風球。天文台預計今年雨量介乎2,100至2,700毫米，趨於正常，但也要預備突然暴雨。



小紅書多個天氣博主近日發片發文，指今年第3號颱風「鸚鵡」已於3月「超前生成」，並列出3個「信號」指2026年可能出現「超級厄爾尼諾」現象。（天文台網頁）

「3號颱風超前生成，夏秋季節危險了？」小紅書天氣博主「1013Megi」和「中氣愛怎麼說」早前都發文講述3號颱風「鸚鵡」已於3月形成，形容是不尋常的現象，「（農曆新年）正月都沒過完。太平洋的颱風為什麼要這麼着急生成？歷史上二三月份就搞出3號颱風的年份，夏秋季節全都有超強颱風登陸我國，今年也會是這樣嗎？該不會又是一個颱風大年吧？」。

3號颱風超前生成 天氣博主列3信號：或現「超級厄爾尼諾」

天氣博主「中氣愛怎麼說」製作影片指出，3號颱風「鸚鵡」於3月生成，顯示了3個信號。首先，「中氣愛怎麼說」指今年冬春颱風比往年更活躍，原因是今年1號颱風「洛鞍」、2號颱風「聖帕」及3號颱風「鸚鵡」分別在1月、2月及3月生成，「（2026）第一季度月月有颱風」。

天氣博主「中氣愛怎麼說」製作影片指出，3號颱風「鸚鵡」於3月生成，顯示了3個信號。（小紅書@中氣愛怎麼說）

天氣博主「中氣愛怎麼說」製作影片指出，3號颱風「鸚鵡」於3月生成，顯示了3個信號。（小紅書@中氣愛怎麼說）

天氣博主「中氣愛怎麼說」製作影片指出，3號颱風「鸚鵡」於3月生成，顯示了3個信號。（小紅書@中氣愛怎麼說）

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第二，「中氣愛怎麼說」表示3號颱風「鸚鵡」比往常提前將近3個月生成，「超前形成」並不尋常，「2000年以來，3號颱風平均要到6月初才生成，今年3月份就搞出來了，屬於第二早的年份」。

第三，「中氣愛怎麼說」指出，3號颱風在2月、3月份就到來的年份，「無一例外都是厄爾尼諾年」，且目前有明確信號顯示，厄爾尼諾會在2026年內顯著發展，甚至可能發展成2015年那種「超級厄爾尼諾」。

天氣博主：2026年或成「超強颱風大年」

「中氣愛怎麼說」解釋，「厄爾尼諾」是赤道中東太平洋水溫異常升高現象，水溫升高意味有更多水汽蒸發，讓熱帶輻合帶降雨更加偏向中東太平洋，夏季颱風生成位置更加偏東，令颱風要走更遠的路靠岸，有更長時間吸取海洋能量，故「厄爾尼諾」容易讓颱風強度偏強，形容「2026年確實有可能是強颱風或超強颱風的大年」，「像是2015年那樣的超級厄爾尼諾年份，全年一共搞出15個超強颱風，佔比超過55%。而這些超強颱風裏面，八九十月都各有1個登陸我國，其中1個還是讓湛江人心有餘悸的『彩虹』」。

警告4地區小心

不過「中氣愛怎麼說」補充，「厄爾尼諾」對颱風數量影響可能偏多也可能偏少，「厄爾尼諾發生的事前、事中、事後階段，對氣候的影響都各有不同」，惟警告居於沿海地區的人，今年夏天要做好迎戰「超強颱風」心理準備，尤其是台灣、福建、浙江和上海。

天氣博主「1013Megi」亦說，今年極大概率從「拉尼娜」轉為「厄爾尼諾」，並有小概率變成2015年那樣的「超強厄爾尼諾」。（小紅書@1013Megi）

天氣博主「1013Megi」亦說，3月有颱風是「極不正常」，「往年3號颱風一般在6月生成，像今年1、2、3月都有1個颱風的情況是少見的」。他又指，今年極大概率從「拉尼娜」轉為「厄爾尼諾」，並有小概率變成2015年那樣的「超強厄爾尼諾」，「那樣的話出現超頂超（超強颱風）的概率將直線上升，且登錄我國的颱風也有可能增多」，警告「今年只會比往年更加極端，請各位時刻關注颱風路徑，做好防備！」。

至近日，再有小紅書博主以「4號新颱風要來啦？雙風暴罕見共舞」為題發相發文，引述超級電腦預報指出，「這個未來的4號颱風森拉克有著強大的發展潛力，有可能成為又大又強的颱風，很可能是今年以來的最強颱風」。博主又說，即將生成的4號颱風森拉克也非常特別，「一旦其生成，今年以來1至4月每個月都有1個颱風生成，這在氣象觀測歷史中非常少見，僅有兩個年份達成這種情況。雖然說西北太平洋一年四季12個月都可以生成颱風，但像這樣年初每個月都有颱風的情況還是非常少見的，隨着颱風活動逐漸趨於活躍，今年會不會像2015年那樣每個月都有颱風生成？」。

（小紅書）

厄爾尼諾現象是什麼？拉尼娜現象是什麼？

根據天文台資料，厄爾尼諾與拉尼娜分別指赤道太平洋中部、東部表面海水變得異常溫暖及寒冷，繼而影響世界各地的大氣環流。「厄爾尼諾」通常在聖誕節前後出現高峰，因而得名（西班牙文「聖嬰」譯音），而「拉尼娜」是西班牙語「小女孩」譯音。

正常海洋及大氣情況。（美國國家海洋及大氣管理局）

厄爾尼諾的海洋及大氣情況。（美國國家海洋及大氣管理局）

厄爾尼諾每數年重現1次，通常持續12個月左右。厄爾尼諾情況下，赤道太平洋信風較正常弱，海洋西面暖水向東退，使赤道太平洋中部及東部的表面溫度較正常高，赤道太平洋上的對流活動往東移，因而改變了沃克環流（正常海洋及大氣情況下的循環）。

拉尼娜出現頻率較厄爾尼諾為疏，但維持時間通常較長。在拉尼娜情況下，赤道太平洋的信風較正常強，海洋表面暖水被進一步推向西面，赤道太平洋中部及東部的表面溫度則較正常低，對流活動位置及沃克環流亦隨之改變。

拉尼娜的海洋及大氣情況。（美國國家海洋及大氣管理局）

厄爾尼諾現象對香港氣候有什麼影響？

厄爾尼諾發生在冬季（12月至2月）和春季（3月至5月）時會影響南海北部的大氣環流，通常會為華南沿岸地區帶來較正常多的降雨。

拉尼娜現象對香港氣候有什麼影響？

一般來說，拉尼娜發生在秋季（9月至 11月）和冬季（12月至2月）時會使華南的東北季候風較強，引致香港的氣溫較正常狀態低。當拉尼娜發生在8月至10月期間，熱帶氣旋較易受到一股異常引導氣流推動而進入南海，因此影響香港的熱帶氣旋數目普遍較多。