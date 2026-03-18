學生巴士遺八達通　被盜用消費紀錄傻眼　網民憑1線索猜出沒地點

遺失八達通未有即時「cut卡」，消費紀錄令人傻眼。有女網民於網上發文，指早前在巴士上遺下卡套，連內在的身份證、八達通及學生證也一併失掉，而她發現卡套疑被人撿獲，從八達通的使用紀錄，看到該人在兩日內有買食物、坐巴士及港鐵的紀錄，而最令人傻眼的是對方有13次買飲品紀錄。



不少網民笑言「似懶闊佬請人飲嘢」、「好頸渴」,有網民更憑紀錄的1個線索，猜該人在機場使用這張八達通。



樓主指八達通被盜後的消費紀錄令人十分傻眼。（Threads@kammaua）

對方買了13次飲品。（Threads@kammaua）

有女網民在Threads上發相及發文，指在3月9日上午8時至9時，在荃灣往觀塘的40P巴士上，遺下一個上面寫住「Yvonn」的卡套，內有身份證、八達通及學生證。而樓主亦發布其八達通在遺失後被盜用的紀錄，見到對方在3月10日至11日，曾乘搭巴士及港鐵，並買了兩次食物，但令樓主覺得奇怪的是，對方竟有13次購買飲品紀錄。

巴士遺卡套失身份證及八達通 消費紀錄令人傻眼

而樓主表示「你用我八達通都算啦，可唔可以還返啲證件畀我，報失身份證已經用咗我幾嚿水，仲未計要特登抽時間去整」。她指自己最終在3月13日報失了八達通。

樓主指已報失了八達通。（資料圖片）

有網民笑言「請埋同學飲，有義氣」、「好頸渴」、「似懶闊佬請人飲嘢」。有網民亦偵探上身，憑對方的其中一項飲食消費，估計他在機場的飲食集團使用樓主的八達通，「Ssp hk似係喺機場用喎……」。

網民建議盡快報失兼報案

有網民建議樓主盡快報失兼報案，「我以前都試過，你去問八達通公司拎返呢啲書面紀錄出嚟，然後可以去警局報案，拾遺不報係犯法，我嗰陣時最後都拉咗個人，警察嗰陣幫我check CCTV，一睇就知道係邊個拎八達通去買嘢，刑事案嚟」，樓主回應「我真係唔介意你用咗我八達通，但係至少畀返個卡套同證件我啦」。