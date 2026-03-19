有片│不滿店員講英文？男女大鬧中環食店:會不會說中文？後續絕了

【香港旅遊／飲食業】光顧店舖要排隊守規矩。有香港男子於社交平台Threads及Facebook發布影片，指有1對男女遊客到中環閣麟街Alice Pizza光顧時，「打尖（插隊）」入內並責罵店員「無人理佢」。由於店員只會說英語，樓主看不過眼，向該對男女說「唔識講英文唔等得可以走」，結果觸發爭執，男子怒吼威嚇「你再說個Fxxk我就弄死你！你他x會不會說中國話！」；樓主表示會報警，男子反嗆「現在來報警啊！你滿嘴的Fxxk你是不是中國人！」，又要求樓主刪除影片，否則他們不會離開，而其同行女子指摘店員「你們的店管理有問題」。



事件最後，樓主說該對男女站在右邊門口打算阻他離開，但他憑機智1招成功「脫身」離開，明言「我係冇興趣陪佢糾纏，因為我係趕住返office做埋啲嘢，謝謝」。



影片引來網民熱議，大讚樓主「做得好」，又斥責該對男女行為離譜，「又西客又野蠻」、「排隊等候都不懂」、「自己蠻橫仲話人哋舖頭管理唔得」。不過亦有網民認為，「咁好老實你喺香港做生意，齋用英文服務客真係棘」。



有香港男子發布影片，指有1對男女遊客到中環閣麟街Alice Pizza光顧時，「打尖（插隊）」入內並責罵店員「無人理佢」。（Threads@kjzpr）

「好失禮！」該香港男子於3月15日在Threads發布多段影片，指在中環Alice Pizza排隊光顧時，有1對操普通話男女進入店內責罵沒有店員理會他們，「基本上我本身等緊staff理我，然後佢就推入嚟就已經開始蠢蠢欲動，然後就直接開口X啲staff冇人理佢，你班人係咪唔識講嘢」。

男女大鬧中環Alice Pizza 港男嗆：唔識講英文唔等得可以走

樓主續說，由於他看不過眼該對男女行為，於是出聲批評對方，「基於本人真係睇唔過眼就鬧啦……佢吠多兩句我就直接問佢唔識講英文唔等得可以走」，然後雙方爭執。

第1段影片長約1分鐘，穿黑衣男子正激動、大動作地以普通話質問樓主，「幹什麼！X你X的！拿來！手機拿來！」，樓主表示會報警。黑衣男於是向店員表示「叫他（樓主）刪掉手機，要不然我不會走」，並向樓主喝罵「刪掉！你拍我幹什麼呢？」樓主以普通話回應「保護自己啊」，黑衣男表示「不是你開口罵人讓我滾的嗎？這是你的店嗎？你要是那麼害怕的話，你就不應該說髒話罵人，知道嗎？」，樓主反駁「你現在沒有在排隊，你沒有注重規矩，你沒有注重禮儀」。與黑衣男同行的女子則向店員投訴，「這是這個店的問題，你們的店管理有問題」。

黑衣男子激動責罵樓主，要求刪除影片。（Threads@kjzpr）

黑衣男子激動責罵樓主，要求刪除影片。（Threads@kjzpr）

黑衣男子激動責罵樓主，要求刪除影片。（Threads@kjzpr）

男女批食店「管理有問題」：我讓你們講話的時候為什麼不說呢？

第2段影片長約3分鐘，見到該對男女站在店內櫃枱前，女子質問店員「我讓你們講話的時候為什麼不說呢？」，店員以英文嘗試解釋，但女子批評「這是你們店的管理有問題，然後讓你們的顧客出來維持秩序，也是你們的問題好嗎」。穿黑衣的男子則取出手機拍攝店內情況。

該對男女站在店內櫃枱前，女子質問店員「我讓你們講話的時候為什麼不說呢？」。（Threads@kjzpr）

店員以英文嘗試解釋，但女子批評「這是你們店的管理有問題，然後讓你們的顧客出來維持秩序，也是你們的問題好嗎」。（Threads@kjzpr）

黑衣男隨後再要求樓主刪除影片，怒斥「你再說個Fxxk我就弄死你！你他X會不會說中國話」。（Threads@kjzpr）

黑衣男隨後要求樓主刪除影片，「要不然我現在叫警察」。樓主表示他們2人也在拍攝影片，女子反駁「你先拍的！你先罵人的！你先罵人的！」，黑衣男則衝近樓主指罵「你憑什麼讓我滾！你是誰？」。樓主回應「你一進來就已經跟人說，他們是不用說話的，你沒有在尊重人，你沒有在這裏先說話，OK？」，又指「如果不會說英語就離開」。

港男英語反駁 男子：再說Fxxk就弄死你！你是不是中國人？

黑衣男聞言怒斥「你再說個Fxxk我就弄死你！你他X會不會說中國話」。樓主表示「哦，你現在在威脅我了，我會報警啊」，黑衣男卻反嗆「現在報警！現在報警沒關係，現在來報警啊！」，並質問樓主「你滿嘴的Fxxk！你是不是中國人？」。樓主說「我是香港人」，黑衣男即上綱上線說「哦你是香港人，你不是中國人對不對」，樓主反駁「我沒有說任何事情，你不要亂說話。這裏是中國香港啊，香港跟中國人都是一樣啊！」。

黑衣男隨後再向店員要求樓主刪掉手機影片，「要不然我不會走」，雙方對峙，女子再怪責店員，「這是你們店的管理，你們剛才……剛才有一個人在這裏點單，有回應就不會發生這個」。

樓主補充，該對男女站在店舖右邊門口打算阻擋他離開。（Threads@kjzpr）

港男機智1招成功離開

影片至此結束。樓主於帖文補充，該對男女站在店舖右邊門口「打算block（阻擋）我」，但無為意左邊亦有門口，他藉此成功離開，「就一個華麗轉身走咗，我係冇興趣陪佢糾纏，因為我係趕住返office做埋啲嘢，謝謝」。

網民讚港男做得好 批男女離譜

網民看過影片議論紛紛，大讚樓主「做得好」，「師兄好型」。亦有網民認為該對男女行為離譜，「又西客又野蠻」、「排隊等候都不懂」、「自己蠻橫仲話人哋舖頭管理唔得」、「好煩呢啲人」、「噚日我去過食，其實staff佢哋係講英文，叫食物全部英文，點解呢啲所謂遊客就咁大聲呢？」、「垃圾，自己蠻橫仲話人哋舖頭管理唔得，拍片者好嘢」、「影衰中國人」。

不過亦有網民認為如果店舖只用英語，未必人人都懂，「咁好老實你喺香港做生意，齋用英文服務客真係棘」。

（Threads@kjzpr）