單車少年葵涌馬路玩廁紙片瘋傳 荃灣拖到去葵涌 網民鬧：好危險
撰文：喬納森
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網上流傳「車cam（行車記錄器）」影片，有少年在葵涌邨附近的馬路上騎單車，而單車後座的青年則手持一大捲廁紙，不斷拉出廁紙隨風飄揚，單車拖着一條長長的「廁紙尾」，情況令人傻眼。
不少網民批評，「近排看到套劇，類似這種劇情的，發生意外的話幾家人的悲劇上演」、「一件垃圾罰3000元，咁長垃圾要段尺計」。
有網民在Facebook群組「車cam L」發布影片，題為「揸車見到你會點？」。從影片可見，當時是晚上，在葵涌邨附近的馬路有架載了人的單車在飛馳，車尾拖住一條長長的紙條，細看之下發現是後座少年，正手持一捲一般會在公廁使用的大捲廁紙，而單車前進時他乘勢拉出廁紙，任由在車後的馬路上飛揚。
單車少年玩廁紙片瘋傳
影片引來不少網民留言，「揸車見到呢啲即刻XX佢啊」、「一件垃圾罰3000元，咁長垃圾要段尺計」、「大個仔喇！仲玩廁紙」、「正X街」、「佢會有一日屙屎冇廁紙」。有人揶揄「放風箏啫，大驚小怪」、「是怕回程迷路的好方法，聰明」。
廁紙由荃灣玩到葵涌
有人表示，「在荃富街已開始見到天橋下面見到好長條紙巾（不過沒有影紙巾……都唔知發生什麼事），原來就是這個片段」。有人認為玩街車都要有品，「其實踩街車係俾人欣賞，同埋係一種娛樂，本身都唔想出聲，本人自己都有玩街車，點解要玩到咁寸？」。
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