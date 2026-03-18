台灣瘋搶杜拜朱古力蛋糕登CNN　喪屍式鑽閘狂奔搶購　網民轟丟架

近日「杜拜朱古力」甜點熱潮席捲全台灣，知名蛋糕品牌Lady M也推出全新口味「杜拜朱古力千層蛋糕」，引起一票人瘋狂搶購，也因此出現許多亂象。沒想到台灣民眾搶購杜拜朱古力蛋糕的畫面，竟登上CNN版面。



在Lady M推出新口味後，吸引不少網友跟風嘗鮮，網絡上還出現代購黃牛，將每片售價300元（約74港元）的蛋糕，喊到破千元（約246港元）。除了黃牛亂象以外，民眾飛奔狂搶的混亂景象也在社交平台引起討綸，有許多人在門市尚未開門營業前，就守在百貨公司門口，準備一開門就衝向該櫃檯。

近日「杜拜朱古力」甜點熱潮席捲全台灣。沒想到台灣民眾搶購杜拜朱古力蛋糕的畫面，竟登上CNN版面。（Instagram@CNN）

「杜拜朱古力」甜點熱潮席捲全台灣 沒想到台灣民眾搶購杜拜朱古力蛋糕的畫面，竟登上CNN版面：

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沒想到CNN於3月16日竟以「在台北掀起的這股熱潮，背後原因是什麼？」為題，報導台灣人在板橋大遠百門市瘋搶蛋糕事件。從影片中可見，鐵捲門才剛升起的瞬間，就有大批人潮從底下鑽進去，並一路跑向門市，期間還有幾位民眾不慎跌倒。

新聞一出，網友紛紛表示：

「台灣人只買要排隊的東西啊」

「CNN都知道台灣人喜歡排隊、亂跟風了」



還有網友形容畫面彷彿「喪屍」。目前，業者已祭出限購令，3月10日起「杜拜朱古力千層蛋糕」僅限外帶，每間門市每日限量100片，每人每次限購2片，售完為止；同時該口味暫停銷售九吋款；3月8日前於官網下訂的訂單則不受影響，皆可正常取貨。

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