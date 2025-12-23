「日本皇居銀包」成排隊搶購潮物 不到中午已售罄 揭高人氣之謎
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本皇居所販賣的錢包，近日在社群媒體爆紅，吸引大批民眾為了搶購而大排長龍。日媒指出，這款錢包以牛皮製成、色澤高雅，CP值高，有時不到中午就被搶購一空。
《AERA》報導，11月的國定假日，皇居大手門上午9點開門前，外頭已經排起超過100人的人龍。排隊者以女性為主，也不乏20多歲的年輕人。排在隊伍最前方的一名25歲女子表示，她就是為了購買皇居販售的錢包而來。
日本皇居錢包為何吸引這麼多人排隊購買？
+15
女子透露，她前一天早上8點前來排隊時，想要的款式已經售完，因此只好清晨4點半起床，6點就到場等候。讓她不惜早起也想入手的錢包，是在皇居「大手仮休憩所」與「本丸休憩所」販售的對折款，採用牛皮真皮製作，上方印有菊花章紋，售價為5000日圓（約249元港幣）。
這款皇居錢包自昭和時代開始販售，去年在X（前推特）上因「內行人才知道、在皇居賣店低調販售的高品質牛皮錢包」的貼文引發話題，人氣迅速竄升。錢包顏色包含米粉色、香檳金等，外觀高雅，且採對折設計，方便放入小型包包。
日本「皇居錢包」人氣高漲供不應求 價格親民原因曝光
據了解，這款錢包之所以能以親民價格販售，是因販售目的並非追求利潤，而是直接向簽約合作的工廠進貨。日本菊葉文化協會透露，由於一天大約只能製作100個左右，供不應求，民眾到場購買時需留意補貨情況。
【延伸閱讀】日本政府推市價50%儲備米應對米荒 大量民眾連夜冒雨排隊搶購
+5
日本廁所廁紙用完「摺回三角形」是美德？一原因業者跪求不要再摺玻璃貴到夠買樓、吃10年高級鰻魚！日本水族館「超浮誇告示」爆紅意大利人又要生氣了？日本藏壽司推「啤酒意粉」 獲大讚出奇好吃日本男5年來每日只吃1餐急凍蔬菜 只為換來1張「永不顯老」的臉
延伸閲讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】