德州男車頂大跳電臀舞　下一秒車輛失控遭當場拋飛　重創頭部險死

美國德州勝地阿蘭薩斯港（Port Aransas）近日發生一起離譜意外。



一名22歲男子在行駛中的吉普車頂大跳「電臀舞」，不料駕駛員因醉酒失控撞車，導致該名男子當場被甩飛墜地，頭部受創嚴重。

一名22歲男子在行駛中的吉普車頂大跳「電臀舞」，不料駕駛員因醉酒失控撞車，導致該名男子當場被甩飛墜地，頭部受創嚴重。（X@MrWhiteMAGA）

男子在車頂大跳電「電臀舞」 不料駕駛員因醉酒失控撞車 導致其當場被甩飛墜地：

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從車頂當場「起飛」

根據影片顯示，這名上身赤裸的年輕男子，當時正站在高速行駛的吉普車頂，隨著音樂扭動身體，但之後他突然「起飛」，從吉普車頂跌落，相當駭人，之後有醫護人員趕來處理，而一旁穿著泳裝的同行乘客則驚魂未定。

當地警方證實，受害者頭部遭受重創，已緊急送醫救治。吉普車駕駛、現年20多歲的羅德斯（Riley Rhoades）則因未通過酒精測試，被依酒駕傷害罪逮捕，目前關押於努埃塞斯縣（Nueces County）監獄，保釋金定為1萬美元（約7.8萬港元）。

阿蘭薩斯港市長摩爾（Wendy Moore）表示，這座常住人口僅約3000人的小鎮，近日在美國春假期間湧入約10萬名遊客，治安壓力極大。除這起酒駕意外，該地區上週六晚間還爆發大規模槍擊案，一名17歲少年卡斯提歐（Ernesto Josiah Castillo）在沙灘上的幫派衝突中開火，導致5人受傷送醫。

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