國際學校學生疑插隊搭巴士　上車連鞋橫坐座椅　乘客批自私無規矩

這群學生欠缺管教！有網民於網上發文公審有國際學校學生插隊搭巴士，上車後毫無公德心地橫坐在座椅上，甚至「飛象過河」，連鞋將腳伸去對面座椅上，朋友的書包被撞，不滿斥責，國際學校學生竟反過來爆粗，令他怒斥「真係勁自私」。



網民留言批評相關學生行為離譜，「無教養」、「喺地鐵上最恐怖，開大食會，講嘢大聲，走來走去，無人會鬧」。《香港01》已就事件向涉事國際學校查詢，正等候回覆。



有網民於網上發文公審有國際學校學生插隊搭巴士，上車後毫無公德心地橫坐在座椅上。（Threads@internationalsku）

該網民3月18日於Threads發文批評，「國際學校（學生）喺度插巴士隊，仲要擺隻腳喺位上面，好冇公德心，已經唔係第一次，每次放學之後見到巴士上面全部都係咁樣」。

公審國際學校學生插隊搭巴士

樓主又提到，朋友的書包被國際學校學生撞到，不滿斥責，「點知個國際學校（學生）喺到爆粗，真係勁自私，畀返啲公德心啦」。

有兩名國際學校學生坐在城巴巴士車尾，最後排男生連鞋橫坐在座椅上，霸佔了3個位，其腳邊放有兩個書包，即總共霸佔了4個位。（Threads@internationalsku）

學生上車連鞋橫坐座椅

從樓主上載的照片及影片所見，有兩名國際學校學生坐在城巴巴士車尾，最後排男生連鞋橫坐在座椅上，霸佔了3個位，其腳邊放有兩個書包，即至少霸佔了4個位。尾2排有另1名外籍臉孔的男生用同樣姿勢坐着，而他是「飛象過河」，橫跨中間通道，連鞋將腳伸去對面座椅上。

尾2排有另1名外籍臉孔的男生用同樣姿勢坐着，而他是「飛象過河」，橫跨中間通道，連鞋將腳伸去對面座椅上。（Threads@internationalsku）

網民批評：無規矩

網民批評這些學生行為不當，「無乜規矩」、「好乞人憎」、「佢哋做緊乜X？未搭過巴士？」、「素質好低」、「send條片去學校投訴」。不過亦有網民認為，「每間學校都有好同唔好嘅學生」。

（Threads@internationalsku）