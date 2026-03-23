天鉞星駕到　4生肖努力終有回報　屬雞配角變主角有望升職加人工

紫微斗數中，天鉞星常被視為一顆「能力被看見、機會隨之而來」的貴人星。它不會帶來天降橫財，而是當一個人實力成熟，就會得到舞台與回報。



紫微斗數一點通姚本軍臉書分享，丙午馬年有4個生肖特別容易有「能力到位、財運回饋」的情況，努力終於開花結果。

紫微斗數老師姚本軍（Facebook@紫微斗數 一點通 姚本軍）

生肖雞／獨當一面 專業獲肯定

2026年對生肖雞來說，是能力被重新評估的一年。隨著經驗累積，你在職場或合作中的地位逐漸提升，別人也更願意為你的專業買單。無論是薪資調整、分潤增加，或合作條件變好，都有機會出現。過去那種只能配合他人的狀態，會慢慢轉變成「大家需要你」的角色。

生肖蛇／能力變強 收入就跟上

生肖蛇今年的財運與事業連動度很高。只要專業表現穩定，很容易被交付更重要的任務，或接觸到報酬更好的機會。錢不一定來得很快，但會越來越穩。當你在團隊或產業中的不可取代性提高，收入自然也會慢慢拉開差距。

生肖龍／朋友引薦 帶來新財路

生肖龍在2026年很容易因為能力被朋友或合作夥伴看見，而被拉進新的合作機會。例如專案合作、分潤計畫或朋友引薦的工作。這類機會通常不是公開競爭，而是「想到你、就找你一起做」。只要口碑站得住，財路往往會從人脈圈慢慢打開。

生肖牛／踏實累積 默默變有錢

生肖牛今年的財運走的是踏實路線。你對收入、投資與長期累積會更有概念，也更懂得把專長變成穩定收入。或許沒有突然暴富的戲劇性，但錢會越來越厚實。只要持續把事情做好，2026年很可能就是「默默變有錢」的一年。

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