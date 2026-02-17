馬年運程｜這些生肖今年易遇波折　附其他生肖運勢最不順的年份

在中國傳統文化中，生肖與年份的組合常被賦予特殊的寓意，人們相信某些年份對不同生肖的人可能會帶來不同程度的挑戰或波折。這些觀念雖多源於民間信仰和傳統習俗，但作為一種文化現象，仍被許多人津津樂道。接下來，就讓我們從傳統生肖文化的角度，看看十二生肖在哪些年份可能會遇到一些不順或挑戰。



生肖鼠

屬鼠的人在屬馬年可能會遇到一些不順。馬年通常象徵着活力與變化，而屬鼠者可能在這一年感到節奏加快，容易在工作中出現一些意外情況，比如項目進度不如預期或出現突發狀況。此外，屬鼠者在馬年可能會在社交場合中感到一些壓力，需要更加注意與他人的溝通方式，避免因誤解而產生不必要的矛盾。

生肖牛

屬牛的人在屬羊年可能會面臨一些挑戰。羊年通常被視為温和而充滿變化的一年，屬牛者可能在這一年感到工作或生活中的穩定性受到一些影響。例如，可能會遇到工作環境的調整或家庭事務的增加，需要更加靈活地應對各種變化。同時，屬牛者在羊年可能會在感情方面遇到一些小波折，需要多花些時間去維護和諧的關係。

生肖虎

屬虎的人在屬猴年可能會感到一些壓力。猴年通常充滿活力和競爭，屬虎者可能會在這一年面臨較大的工作壓力，尤其是在競爭激烈的環境中，容易感到力不從心。此外，屬虎者在猴年可能會在人際關係上遇到一些挑戰，需要更加耐心地處理與同事或朋友之間的關係，避免因衝動而產生衝突。

生肖兔

屬兔的人在屬雞年可能會遇到一些困難。雞年通常象徵着忙碌和責任，屬兔者可能會在這一年感到工作或學習上的壓力增大。例如，可能會承擔更多的工作任務或面臨更嚴格的要求。在感情方面，屬兔者在雞年可能會與伴侶之間出現一些分歧，需要通過溝通來增進理解和默契。

延伸閱讀：2026馬年運程｜犯太歲有好運各有4生肖 楊登嵙解析運勢宜忌注意

+ 17

生肖龍

屬龍的人在屬豬年可能會面臨一些挑戰。豬年通常被視為一個較為平和但變化較多的年份，屬龍者可能會在這一年感到生活節奏的變化，尤其是在家庭或事業方面。例如，可能會遇到工作上的調整或家庭事務的增加，需要更加靈活地應對。同時，屬龍者在豬年可能會在社交活動中感到一些不適應，需要更加注意與他人的互動。

生肖蛇

屬蛇的人在屬猴年可能會感到一些壓力。猴年通常充滿活力和變化，屬蛇者可能會在這一年感到工作或生活中的節奏加快，容易出現一些意外情況。例如，可能會遇到工作上的突發任務或家庭事務的增加，需要更加冷靜地應對。在感情方面，屬蛇者在猴年可能會與伴侶之間出現一些小矛盾，需要通過溝通來解決問題。

生肖馬

屬馬的人在屬牛年可能會遇到一些不順。牛年通常被視為一個較為穩定但節奏較慢的年份，屬馬者可能會在這一年感到工作或生活中的進展不如預期。例如，可能會遇到項目停滯或職業發展的瓶頸，需要更加耐心地等待機會。在健康方面，屬馬者在牛年也需要多加注意，保持良好的生活習慣。

生肖羊

屬羊的人在屬虎年可能會面臨一些挑戰。虎年通常充滿活力和競爭，屬羊者可能會在這一年感到工作或生活中的壓力增大。例如，可能會遇到工作上的競爭或家庭事務的增加，需要更加靈活地應對各種變化。在感情方面，屬羊者在虎年可能會與伴侶之間出現一些小矛盾，需要通過溝通來增進理解和默契。

生肖猴

屬猴的人在屬豬年可能會感到一些壓力。豬年通常被視為一個較為平和但變化較多的年份，屬猴者可能會在這一年感到生活節奏的變化，尤其是在工作或家庭方面。例如，可能會遇到工作上的調整或家庭事務的增加，需要更加靈活地應對。在社交活動中，屬猴者在豬年可能會感到一些不適應，需要更加注意與他人的互動。

生肖雞

屬雞的人在屬兔年可能會遇到一些困難。兔年通常象徵着温和與變化，屬雞者可能會在這一年感到工作或學習上的壓力增大。例如，可能會承擔更多的工作任務或面臨更嚴格的要求。在感情方面，屬雞者在兔年可能會與伴侶之間出現一些分歧，需要通過溝通來增進理解和默契。

生肖狗

屬狗的人在屬馬年可能會面臨一些挑戰。馬年通常充滿活力和變化，屬狗者可能會在這一年感到工作或生活中的節奏加快，容易出現一些意外情況。例如，可能會遇到工作上的突發任務或家庭事務的增加，需要更加冷靜地應對。在社交活動中，屬狗者在馬年可能會感到一些不適應，需要更加注意與他人的互動。

生肖豬

屬豬的人在屬蛇年可能會感到一些不順。蛇年通常被視為一個較為複雜但充滿機遇的年份，屬豬者可能會在這一年感到工作或生活中的節奏變化較大。例如，可能會遇到工作上的調整或家庭事務的增加，需要更加靈活地應對。在感情方面，屬豬者在蛇年可能會與伴侶之間出現一些小矛盾，需要通過溝通來解決問題。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



相關閱讀：4大生肖在直面失去中成長 屬龍要抓住機遇 不為過往得失而猶豫

+ 11

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】