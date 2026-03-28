男子濕紙巾抹車尾後掉落地　再腳踢入車底　網民：舉報前要做1事

亂拋垃圾罰款3,000元！近日網上流傳影片，有男女將私家車停泊在街上後，男子用濕紙巾擦拭乾淨車尾箱蓋一處，再貼上提醒其他駕駛者內有嬰兒的貼紙，其間男子將2張用完的濕紙巾隨意丟在地上，再用腳踢入車底，亂拋垃圾的行為被後方車輛「車cam」盡錄。



網民紛紛批評，「都算賤格」、「無公德心」、「唔係人嚟，垃圾都唔識放垃圾桶」、「條onX佬最搞笑係最後踢返入自己車底，咁就當睇唔到」。有網民建議舉報，「唔1823佢，都對唔住你個車cam」，又提醒「要完整片，有埋佢上車離開先入到」。



近日網上流傳影片，有男女將私家車停泊在街上後，男子用濕紙巾擦拭乾淨車尾箱蓋一處，其後竟將濕紙巾掉在地上。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發片，配文寫道「咁冇品嘅，希望做到啦（可入罪並罰款）」。影片見到，有男女站在私家車車尾，女子拿着1包濕紙巾，男子負責用濕紙巾擦拭乾淨車尾箱蓋一處，再貼上提醒其他駕駛者注意的貼紙，其間男子非常順手地將2張用完的濕紙巾隨意丟在地上，再用腳踢入車底。影片完結時，未見男女開車離開。

男子濕紙巾抹車尾 掉落地踢入車底

帖文引來熱議，有網民分享1張Instagram動態截圖，指是涉事男女所拍，見到該3張車尾貼紙是提醒其他駕駛者內有嬰兒。

有網民分享1張Instagram動態截圖，指是涉事男女所拍，見到該3張車尾貼紙是提醒其他駕駛者內有嬰兒。（Instagram截圖）

男子將用完的濕紙巾隨意丟在地上。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子將用完的濕紙巾隨意丟在地上。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子將用完的濕紙巾隨意丟在地上。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民提醒：舉報要拍到駕車離開一刻

網民批評，「好心有Baby就身教」、「周圍都係cam仲咁大膽做出位嘢」，指出「貴過違泊」、「做佢啦，報食環，為庫房進貢幾千蚊都好」，又提醒「冇影到離開一刻，證明唔到佢有冇執返」、「記得要cap埋佢開車走咗，啲垃圾仲喺地下嘅片喎，同埋分2次做，佢就要6000蚊送入庫房」。

男子繼續擦拭車尾箱蓋，並貼上貼紙。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子再掉棄第二張濕紙巾在地上。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子再掉棄第二張濕紙巾在地上。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子用腳將2張濕紙巾踢入車底。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

亂拋垃圾罰幾多錢？

根據香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，將扔棄物或廢物棄置在公眾地方定額罰款為3,000元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）