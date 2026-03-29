欺凌行為必須禁止。本港社交平台Threads今日（3月29日）瘋傳影片，有3名東區某中學男學生在麥當勞分店內爭執，其中2名學生疑似集體欺凌另1名戴眼鏡男學生，包括雙手按實制服及掌摑，戴眼鏡男學生則向掌摑他的男學生擲飲品杯反擊。被撥飲品的男學生暴怒想再出招，惟這時有1名阿叔出手制止，男學生則回身一臉無辜稱「喂，佢打我喎」。影片至此結束。



影片引來網民熱議，紛紛批評打人的男學生離譜，又大讚阿叔「做得好」，「哇X擺明兩個欺凌一個」、「搞霸凌還裝無辜」、「還好意思說他先打我？」、「這種霸凌就是要當場喝止，感謝這位大人」。也有自稱事主的網民表示，事件於1年前發生，問題已經解決，隨即有網民認為「一年前嘅嘢，如果當事人無再出聲，無謂再追討」、「佢哋仲細，放過佢哋」。



《香港01》記者已向相關中學查詢，正等候回覆。根據警方資料，「欺凌」可能觸犯多項《侵害人身罪條例》與襲擊有關罪行，一經定罪或要監禁。



本港社交平台Threads瘋傳影片，有3名東區某中學男學生在麥當勞分店內爭執，其中2名學生疑似集體欺凌另1名戴眼鏡男學生。（Threads@__6.ksyb._）

不應欺凌！有網民於凌晨1時許在Threads發布影片，顯示有3名東區某中學男學生在麥當勞分店內爭執，當中2名學生看似集體欺凌另1名戴眼鏡男學生。樓主留言「Brooo冷靜一點」。

麥當勞男學生疑遭欺凌 被淋飲品掌摑

影片長11秒，見到現場為麥當勞一個角落，3名學生正在爭執。座位上戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生捉實，不斷掙扎，而另1名男學生往這名戴眼鏡男學生淋潑疑似橙汁的液體。

座位上戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生捉實，不斷掙扎，而另1名男學生往這名戴眼鏡男學生淋潑疑似橙汁的液體。（Threads@__6.ksyb._）

座位上戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生捉實，不斷掙扎，而另1名男學生往這名戴眼鏡男學生淋潑疑似橙汁的液體。（Threads@__6.ksyb._）

座位上戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生捉實，不斷掙扎，而另1名男學生往這名戴眼鏡男學生淋潑疑似橙汁的液體。（Threads@__6.ksyb._）

阿叔出手絕招制止

戴眼鏡男學生激動說「X你啊！」，掙開被捉實的雙手，這時男學生突然一巴掌打落戴眼鏡男學生臉部，傳出「啪」聲巨響，戴眼鏡男學生隨即把枱上仍有飲品的杯子擲向掌摑他的男學生。男學生想反擊，這時有1名阿叔出手把男學生推倒在枱上制止責罵，男學生驚呆回身，一臉無辜表示「喂，佢打我喎」。影片至此結束。

男學生想反擊，這時有1名阿叔出手把男學生推倒在枱上制止責罵。（Threads@__6.ksyb._）

男學生驚呆回身，一臉無辜表示「喂，佢打我喎」。（Threads@__6.ksyb._）

男學生驚呆回身，一臉無辜表示「喂，佢打我喎」。（Threads@__6.ksyb._）

網民批離譜：搞霸凌還裝無辜？

網民看過影片嘩然，指摘打人的男學生離譜，「哇X擺明兩個欺凌一個」、「搞霸凌還裝無辜？」、「還好意思說他先打我？」、「惡霸扮演受害者」、「黐線，還在裝無辜」。亦有大批網民讚阿叔「做得好」，「打人的真囂張……影片角度看上去是打到耳朵……真的很危險！阿北（阿伯）推的好啊！」、「見義勇為」、「這種霸凌就是要當場喝止，感謝這位大人」、「自己霸凌別人還要說被霸凌，還好有阿伯看不過去站出來」。

自稱事主回應 網民：放過佢地啦，學生啫

另有自稱事主的網民表示，事件於1年前發生，問題已經解決。隨即有網民認為「一年前嘅嘢，如果當事人無再出聲，無謂再追討」、「佢哋仲細，放過佢哋」、「放過佢哋啦，學生啫」。

什麼是欺凌？怎樣才算欺凌？

根據警方資料，「欺凌」定義廣泛，一般情況下，「欺凌」指一個人或一群人，以強凌弱或以眾欺寡，恃勢不斷蓄意傷害或欺壓別人行為，包括「身體／行為暴力」、「言語攻擊」、「間接欺凌（或排擠別人的欺凌）」，以及「網絡欺凌」。

香港欺凌犯法嗎？欺凌有什麼刑罰？

根據警方資料，「欺凌」可能觸犯多項《侵害人身罪條例》與襲擊有關罪行，包括：

傷人17 ：干犯第 17 條「意圖造成身體嚴重傷害而射擊、企圖射擊、傷人或打人」，一經定罪，最高可判處終身監禁。

傷人19 ：干犯第 19 條「傷人或對他人身體加以嚴重傷害」，一經定罪，可判處監禁3年。

襲擊致造成身體傷害：干犯第 39 條「襲擊致造成身體傷害」，一經定罪，可判處監禁3年。

普通襲擊：干犯第 40 條「普通襲擊」，一經定罪，可判處監禁1年。



（Threads@__6.ksyb._）