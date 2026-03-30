48歲男玩交友程式約女高中生　深夜幽會變偷竊　落網稱賺取生活費

日本社會新聞裏有一類案件看起來不大，卻總會讓人哭笑不得。這次發生在被北海道札幌的，就是這樣一件事。



3月23日，日本媒體報道了一起發生在北海道札幌市的盜竊案件。一名48歲的的士司機被警方逮捕，原因是涉嫌盜竊一名女高中生的隨身物品。事情發生在2月20日凌晨0點20分左右，地點在札幌市白石區本通的一處停車場。

一名48歲的的士司機被警方逮捕，原因是涉嫌盜竊一名女高中生的隨身物品。（YouTube@北海道ニュースUHB）

當時，兩人正在一輛停放的私家車內。根據警方的說法，這名男子趁女高中生下車的間隙，直接駕車離開，把她留在車裏的物品一併帶走。被盜的包括一件羽絨服，以及放在衣服裏的現金約1萬9500日元（約955港元）和錢包等，總價值約10萬5500日元（約5166港元）。

事發之後，這名女高中生很快跑到附近的交番報案，稱自己的錢包等物品被人帶走。警方隨後調取了周邊的監控錄像，並結合相關線索展開調查，最終鎖定了嫌疑人身份並實施逮捕。男子在被捕後承認了相關指控，並供述稱「偷來的錢已經用作生活費」。

從案件本身來看，這是一起流程非常典型的盜竊案：作案、報案、調取監控、鎖定嫌疑人、逮捕、認罪，幾乎每一步都按部就班，甚至沒有太多曲折。

但真正讓人停下來多想一層的，其實是案件裏的另一個訊息點。警方確認，這名男子與被害的女高中生，是通過交友軟件認識的，而且當天是兩人的第一次見面。到這裏，很多人的注意力就會慢慢偏移。

一個48歲的男性，一個「女子高中生」，凌晨見面，地點是在車裏，而且還是通過交友軟件建立聯繫。這幾條訊息單獨看都不算特殊，但拼在一起，就多少會讓人覺得哪裏不太對勁。

延伸閲讀：日本情侶「無人甜品店盜竊」監控畫面曝 動作流暢臨走不忘拿湯匙

+ 8

說白了，這種組合，在日本語境裏，很難不讓人聯想到一些更灰色的場景。

當然，新聞本身並沒有往這個方向展開。報道里用的是「マチアプ」（交友軟件）這樣一個相對中性的詞，警方也只是以「盜竊」來定性案件，沒有涉及其他違法行為。這一點其實很符合日本媒體一貫的處理方式——在證據不足的情況下，不會主動去貼標籤。

可讀者的反應往往不會這麼克制。

不少日本網友第一時間注意到的，是這名女生身上的羽絨服價值接近9萬日元（約4407港元），有人因此推測她的家庭條件，也有人反過來質疑，如果家庭條件不錯，為什麼會選擇通過交友軟件去認識陌生的年長男性。還有人更直接，把焦點放在年齡差上：一個48歲的男人，為什麼會和一名高中生在深夜見面？

這些問題，新聞沒有回答，但也很難完全迴避。在日本，「マチアプ」早就不是單一用途的工具。它既可以是認真找對象的平台，也可以是非常隨意的社交渠道，在某些邊緣場景中，還會和金錢、陪伴這些模糊的關係產生交集。換個說法，這類軟件的使用邊界，本身就帶着一定的灰度。

也正因為這種灰度，才會讓類似的案件，在表面之下多出一層隱約的意味。再往回看這個事件本身，其實也有一個細節值得注意：這名女高中生在發現財物被盜後，是選擇了第一時間報警。事情因此迅速進入了一個標準的刑事處理流程，警方也很快完成了鎖定與逮捕。

再把視角拉回到那個48歲的大叔身上。說白了，這種人其實也不復雜。靠交友軟件去接觸未成年，深夜約出來，最後連最基本的邊界都守不住，順手把人家東西拿走，還說是「生活費」。這已經不是所謂的「灰色」，而是很典型的沒譜、下頭，甚至帶點拎不清的狀態。

再看金額。1萬多日元現金，加一件羽絨服，總共十萬出頭，說高不高，但足夠讓一個成年人動手。這一點，其實也挺刺眼的。

這幾年，日本社會表面上依然精緻、有秩序，但很多普通人的生活壓力，已經開始一點點往外滲。於是你會看到這樣一種組合：不太體面的中年男人，加上邊界模糊的社交工具，再疊加一點現實壓力。最後就變成了這樣一件奇葩事。

延伸閲讀：日本8旬夫婦遭3少年入屋綑綁劫走千萬日圓現金 揭1人為菲律賓籍

+ 15

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】