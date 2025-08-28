屋企「被爆竊6次」　台婦看監視器揭驚人真相　決定狠下心腸報警

台灣苗栗縣竹南鎮的一處民宅，近期傳出遭頻闖空門，至少損失15萬元（新台幣，下同，約38300港元）。



邱姓女屋主相當氣憤，調閱監視畫面後，發現竊嫌竟然是自己與前夫所生的（賴姓）兒子，她大義滅親報警，並將竊盜畫面發文上網，以提醒街坊鄰居。

邱姓女屋主調閱監視器，發現是自己的23歲兒子（YouTube截圖 / @TVBSNEWS01）

按圖看事件經過、母親反應同監控器影片細節：

+ 12

財損至少15萬 竟是久未連絡的兒子

這起案件發生在竹南鎮的一處民宅，邱姓女屋主家中遭竊至少損失15萬元現金，她氣壞調閱監視器，發現是自己久未連絡，也未同住的23歲兒子，除了報警之外，也在網路社群中，張貼住家監視器畫面影像，稱家中財物遭竊取，稱該名竊嫌可能出現在後龍、苗栗、竹南、頭份等地區。

男至少行竊6次 還竊走10萬

竹南警分局說明，獲報後並隨即展開調查，據報案人稱，該名竊嫌已非第一次入內行竊，至少行竊6次，一開始從4000、5000元失竊，發現是兒子，女屋主自認倒楣，沒想到兒子繼續偷，還越偷越大筆，一次偷走10萬的汽車維修費，讓她無法忍受，因此報警，後續警方將通知嫌疑人到案說明，以釐清案情，保障報案人權益，並依法追究相關責任。

竹南警方提醒，民眾務必提高警覺，慎選交友對象，切勿將大筆現金或有價貴重物品存放家中，出門時務必確實上鎖門窗，避免遭有心人士覬覦；如發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，共同維護居家安全。

+ 8

延伸閱讀：

騎車去台南玩 男友同行騎後面目睹愛人撞進彩券行重傷昏迷

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】