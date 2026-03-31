東涌餐廳遺手機被人撿走兼關機　網民厚酬「尋人」：內有重要回憶

拾遺不報是犯法行為。有女網民在網上發片，指家人在東涌的餐廳用餐後遺下手機在座位上。翻看餐廳閉路電視，見到後來有男子坐在同一位置，撿走手機，未有點餐便匆匆離開。因為電話內有珍貴回憶，女網民希望撿拾到手機的男子交回，並願意厚酬。有網民留言，「即刻鎖機先，睇佢應該即刻賣機」、「有晒樣報警啦」。



樓主希望撿獲人士交回電話。（Facebook＠「香港失物報失及認領群」）

樓主家人用餐後離開餐廳，卻發現遺下電話。（Facebook＠「香港失物報失及認領群」）

從閉路電視看到，樓主家人遺下手機在座位上。（Facebook＠「香港失物報失及認領群」）

有女網民在Facebook群組「香港失物報失及認領群」中發片，指家人在3月27日約中午12時15分，於東涌迎東壹號餐廳遺下手機，家人在３分鐘後折返餐廳，手機已不翼而飛並已被關機。

翻看閉路電視手機疑遭男子撿走

樓主翻看餐廳閉路電視，發現被一名男子撿走了，她希望在網上尋人，「有人認識相中人嗎？如電話未放，可唔可以賣返畀我，內有珍貴回憶！」。

男子身後當時有樓主家人遺下的手機。（Facebook＠「香港失物報失及認領群」）

他將手機撥到身後，待店員抹枱。（Facebook＠「香港失物報失及認領群」）

男子沒有點餐便匆匆離開餐廳。（Facebook＠「香港失物報失及認領群」）

最後電話被男子撿走，座位上空空如也。（Facebook＠「香港失物報失及認領群」）

帖文引來不少網民建議樓主報警，「叫你老豆搵工頭，一定揾返佢出來，限時交機，否則追究報警！仲厚籌」、「直接報警啦，拾遺不報，視為賊也」、「報警一定搵到佢，成條屋邨同成個香港都係CCTV，佢之後去咗邊都一定追蹤到」。

網民建議盡快報警

有人認為「即刻鎖機先，睇佢應該即刻賣機」、「如果佢開唔到部機，就用唔到，我都試過俾人偷咗，iPhone專門店啲人教，鎖咗機佢變咗一舊垃圾用唔到，最多賤賣出去，拆零件」。

根據《盜竊罪條例》（香港法例第210章）第2(1)條，任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪。一經定罪，最高可判監禁10年。