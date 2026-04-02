紅磡大嬸行人路騎電動行李箱　遭三警截停相片瘋傳　網民：捉得好

在鬧市行人路上使用電動行李廂，實在驚險。有男網民在社交平台發相，指在街頭見到有大嬸坐在電動行李箱上，被3名警員包圍情況。男網民在網上問其他人「大家點睇？」，引來不少網民回應「捉得啱喎」、「捉埋電動單車就更好」。



網民拍下有大嬸被3名警員截停。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

有男網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上發相，指「捉電動太空喼的駕駛者」，又問「大家點睇？」。從相片見到，在紅磡家維邨附近街頭，有位大嬸正坐在電動行李箱上，行李箱上亦掛住橙色購物袋，大嬸身旁有名女子相伴。而當時有3名警員正與大嬸對話。

大嬸騎電動行李箱被警截停

帖文引來不少網民熱議，「警察捉犯法有咩點睇？？佢哋唔捉先至有問題」、「支持執法」、「捉得啱啊，捉埋電動滑板車」、「要點睇？？除非佢坐電動輪椅姐。」有人認為「呢的快極有限，係就捉的外賣車好過啦，橫衝直撞，又快又唔守交通規則」。

電動可移動工具不適合於行人道或單車徑上使用，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》等。（HKTVmall圖片）

電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例；若駕駛未領牌車輛，初犯者最高可被判罰款5,000元及監禁3個月。