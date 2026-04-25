香腸攤老闆急事走開！請陌生女大生臨時看檔　見食物火速賣光驚呆

這是傳說中最強員工嗎？近日1段關於越南路邊小吃攤的閉路電視影片在網上瘋傳，引發網民熱議。事緣當地有香腸攤檔老闆因有急事要離開，隨口委託2名正在光顧的女大學生暫代看檔。老闆稍後回來時，驚見攤檔的香腸全部消失，他懷着是否被偷竊的疑心去查看閉路電視，畫面卻令他目瞪口呆，因2女大生化身專業員工，竟把香腸賣光。



2名女大學生正光顧攤檔買香腸，老闆因有急事，臨時請她們代看檔。（網上影片截圖）

2名女生剛開始看檔時，邊吃著香腸邊閒聊。（網上影片截圖）

女大生臨時看攤竟變身「專業店員」

據越南媒體報道，事件發生在當地的路邊攤，2名女大學生原本是顧客，與男老闆並不認識，但在對方提出代看檔的要求後即爽快答應。老闆原本以為2名女生只是「臨時替工」，沒有任何期望，沒料到生意竟好到把食物全賣光。

老闆查看閉路電視畫面後發現，一開始2名女生只是坐在攤位旁，一邊吃香腸一邊閒聊。隨着時間推移，現場顧客越來越多，2人立刻化身「專業店員」，從容應對接踵而至的人潮。影片見到她們分工合作，1人負責食材調味與加工，動作熟練流暢；另1人則手持紙袋，即時協助打包出餐。後來2人更進一步配合，1人專心負責燒烤，另1人主動為客人安排座位、擺放桌椅，讓顧客在旁邊用餐，整體應對得體，表現完全不像是臨時被拜託看檔。

2名女生正在替老闆看檔賣香腸，1名女生給食物加工調料，而另1名女生拿着袋子等候打包。（網上影片截圖）

2人合作默契，一起打包食物，動作流暢。（網上影片截圖）

2人分工明確，1人負責燒烤，另1人為客人張羅桌椅。（網上影片截圖）

應付大量客人 懂得主動補貨

因為香腸攤生意不俗，2名女生觀察到食材逐漸不足，但她們沒有讓生意「坐以待斃」，而是主動及時補充食材，確保攤擋能繼續經營，結果在短時間應付了大量顧客。在清空所有食物後，她們開心地相擁。

到攤檔老闆辦完事後急急趕回，看到情況當場呆住，因所有香腸已售罄，而在影片的時間顯示，這僅僅只過去1小時10分鐘。

2名女生動作嫺熟打開儲物箱，從中夾起香腸補貨。（網上影片截圖）

面對大量客人，2名女生依然「游刃有餘」。（網上影片截圖）

清空商品后，2名女生開心相擁。（網上影片截圖）

老闆回來後，看到所有食物已全數售罄，當場呆住。（網上影片截圖）

網民激讚女生反應快 封「最強臨時工」

影片在網上瘋傳，對於2女大生展現的驚人合作默契、反應能力、銷售表現及高度責任心，網民紛紛讚嘆，甚至笑指「超越老闆日常水平」，有人留言指這是「邊買邊就業」，更幽默地提議老闆應設法「長期聘請」這2名得力助手。

（綜合）