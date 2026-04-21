日少女搭上已婚上司　稱「不想被討厭」瞞孕　廁所產嬰埋屍停車場

不想被討厭，所以選擇沉默；不敢說出真相，所以選擇埋葬。一個23歲的年輕生命，就在這樣的恐懼中，親手結束了自己孩子的命運。



日本宮城縣仙台市，一座安靜的停車場。2025年12月，警方在這裏挖出了一個用塑膠袋包裹的嬰兒屍體——一個剛出生不久的男嬰，被埋在了冰冷的泥土裏。

渡邊智華將自己親生的男嬰埋在了冰冷的泥土裏（YouTube@ミヤテレNEWS NNN）

便利店店員將將自己親生的孩子埋在停車場 孩子生父毫不知情只因她怕被討厭：

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一場駭人聽聞的棄嬰案，就此拉開序幕。而幾個月後的2026年4月13日，仙台地方法院對此案作出判決：被告人渡邊智華，23歲，被判處1年6個月有期徒刑，緩刑3年。對於判決結果，她表示不提出上訴：

我不想被他討厭。

渡邊智華，23歲，原本是宮城縣名取市的一名便利店店員。2025年10月上旬，她在自家廁所獨自生下了一名男嬰。據她供述，孩子出生時沒有哭聲，也沒有動靜，她認為是個死胎。

在極度的恐慌和混亂中，她沒有撥打急救電話，沒有向任何人求助，而是將嬰兒的屍體裝進塑膠袋，帶到自家附近的停車場，趁着夜色，親手埋進了土裏。直到2025年12月，警方在該停車場發現嬰兒屍體，這起案件才終於曝光。

面對警方的調查，渡邊很快就承認了犯罪事實。在2026年3月25日的首次開庭中，她也當庭表示「就是我做的」，認罪態度非常明確。而她在法庭上透露的棄嬰理由，更是讓人百思不得其解。孩子的父親是誰？渡邊坦言，對方是她的職場已婚上司。兩人之間有一段婚外情，孩子是上司的。然而，在懷孕後，她卻始終不敢把這件事告訴對方。

原因竟然只是——「我不想被他討厭」。「不想要被對方討厭，所以一直不敢說出口。」庭審記錄中這樣描述她的心理。因為害怕失去這段扭曲的關係，她選擇了獨自隱瞞整個孕程，直到最後獨自生產，獨自面對那個冷冰冰的結局。

對於渡邊智華的行為，檢方顯然並不買賬。在庭審中，檢察官痛批她的行為「極其自私且毫無斟酌餘地」，並求處1年6個月有期徒刑。

而辯方律師則以「被告已深切反省自己的行為」為由，請求法院給予緩刑的機會。最終，仙台地方法院的榊原敬裁判官在判決中一針見血地指出，渡邊的行為「是欠缺深思熟慮的、極其隨意且思慮不足的犯行」，依法應當予以強烈譴責。但同時，法院考慮到她認罪態度良好，沒有前科，且有回歸社會重新做人的可能性，因此判處有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

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法官在判決中這樣評述：

交際相手が離れるのを懸念し、誰にも妊娠を告げず……場當たり的で思慮に欠けた犯行。（因為擔心戀人會離開自己，所以沒有告訴任何人自己懷孕……這是隨意且思慮不足的犯罪行為。）

案發後，這起悲劇也引發了日本社會對於「孤立分娩」和「隱秘懷孕」問題的廣泛討論。宮城縣當地的助產師會和NPO支援團體「キミノトナリ」的負責人東田美香就表示，像渡邊這樣因為害怕被人知道而獨自承受一切的案例其實並不少見。

東田美香在接受採訪時這樣說道：

我們經常收到『絕對無法告訴父母』之類的諮詢。我們會向她說明有哪些選擇，幫助她做出適合自己的決定......總之，最重要的是不要一個人扛着，要找個人說出來。

如果渡邊在懷孕初期能找到這些組織尋求幫助，或許孩子和她的結局都會不一樣。然而現實裏，因為害怕被討厭、害怕失去、害怕面對，她選擇了最錯誤的那條路。

故事的最後，是一個再也無法醒來的嬰兒，和一個從此揹負罪名的年輕母親。渡邊智華今年才23歲，如果當初沒有走上這條路，她的人生原本還有很多可能性。但法律的判決已經塵埃落定，無論如何，那個被埋在停車場冰冷泥土裏的生命，再也沒機會看到這個世界了。

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