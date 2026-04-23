嘔！國泰機男乘客「腳晾前座椅背」疑捽腳　網民：坐前面嗰個真慘

「機艙不是你的家！」搭乘飛機時應注意言行，切勿對其他乘客造成影響！有台灣男生搭乘國泰航空班機時，目睹有男乘客脫下鞋子，將腳晾放在前座椅背上，腳掌和腳趾更不停撩動，大感嘔心遂拍片公審。大量網民批評男子行為自私，「坐佢前面嗰個真係慘」、「長得人模人樣，還可以這麼沒水準」，甚至建議應該設立航空禮儀規定，「違規（就）拒載」，以懲罰如此缺德者。



有男生搭乘國泰航空客機，將腳晾放到前座椅背被公審。（threads影片截圖）

飛機男乘客除鞋 腳晾前座椅背 前後撩動極嘔心

該台灣男生在threads上傳影片，驚訝形容「狗血短劇才會出現的人種」。片中顯示，在國泰航空某班客機上，1名使用頭戴式耳機的男乘客坐近走廊座位，他脫下鞋子將左腳直接晾放在前座椅背上，其間腳掌和腳趾前後撩動，又疑似用手「捽腳」，畫面實在嘔心。若仔細留意，男子和同機其他乘客均拉下折疊餐桌，亦有餐點擺放在餐桌上，相信正是用餐時段，男子行為難免令人「倒胃口」。而樓主事後補充，事後已有空服員上前制止對方。

使用頭戴式耳機的男乘客坐脫下鞋子，將左腳晾放前座椅背上，其間腳掌不停撩動。（threads影片截圖）

使用頭戴式耳機的男乘客坐脫下鞋子，將左腳晾放前座椅背上，其間腳掌不停撩動。（threads影片截圖）

同機有乘客拉下折疊餐桌，亦有餐點擺放桌上，相信正是用餐時間，如此令人「倒胃口」。（threads影片截圖）

網民斥缺德：坐佢前面嗰個真係慘

帖文一出，大批網民斥責片中男子行為無品，「我以為（喺）巴士到攞膝頭頂前邊座位已經夠乞人憎，原來仲可以咁玩」、「長得人模人樣，還可以這麼沒水準」、「媽媽沒教還是自己沒教養」、「坐佢前面嗰個真係慘」、「這畫面感太強了，隔着螢幕都能感覺到那股味道」、「應該要設立航空禮儀規定，違規（就）拒載，這是文明社會」、「呢啲人就算我唔係坐佢前面，我都會即場xyz佢，叫佢放返好佢隻臭腳」，又揶揄「嗚著鼻子，自己也覺得自己的腳很臭嗎」。

事出必有因？ 網民估計和1事有關

惟有留言覺得不能單憑短短幾秒片段下定論，又根據現場環境堆斷，猜測男子會否因不滿前座乘客在用餐時間未有豎直椅背，故以此手法「報復」，又或雙方先前曾發生爭執。不過有留言覺得即使再多不滿或有爭執，亦應向空服員求助，而非自行解決，或在密閉空間作出如此擾人行為。

（threads＠ch05425）