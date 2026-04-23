西班牙鬥牛王失手　遭公牛撞穿肛門致直腸爆裂　恐就此告別鬥牛場

西班牙鬥牛賽場驚傳重大意外！



有「鬥牛之王」之稱的知名鬥牛士迪拉普埃夫拉（Morante de la Puebla）在表演過程中因閃避不及，竟遭公牛攻擊到肛門部位，導致其直腸破裂，重傷緊急送醫，現場數千名目睹全程的觀眾也因此感到震驚。

西班牙「鬥牛之王」迪拉普埃夫拉。（Getty images）

鬥牛出意外！鬥牛之王肛門遭攻擊

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綜合外媒報導，事發於西班牙西維爾（Seville）的鬥牛場（Maestranza arena），當地時間4月20日，46歲的迪拉普埃夫拉順利的完成了前三次面對公牛的挑戰，但當公牛第四次發動攻擊時局勢突然逆轉，造成意外。

據了解，第四頭公牛在場邊灌漑溝渠附近發動攻擊，並趁迪拉普埃夫拉轉身閃避之際追擊。報導指出，迪拉普埃夫拉當下試圖丟下披風逃離，但仍遭公牛從後方衝撞並頂傷肛門部位，造成嚴重撕裂傷。迪拉普埃夫拉當場痛苦倒地，最後由其他鬥牛士協助抬離場地。

直腸完全破裂 院方：需進行長時間的修復手術

迪拉普埃夫拉後續被緊急送往附近的醫療中心接受緊急手術。報導指出，此次攻擊導致迪拉普埃夫拉的直腸完全破裂，傷口長達10cm。院方則表示，迪拉普埃夫拉傷勢嚴重，需進行長時間的修復手術，其中包括直腸壁與括約肌的重建。

目前迪拉普埃夫拉仍在治療中，尚不清楚他是否能夠重返鬥牛場，或繼續從事鬥牛表演。

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