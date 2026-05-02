花錢理髮淪免費模特兒被髮型師狂拍　還嫌「怎沒化妝」　引網狂轟

不少髮型師都會將作品集上傳至社群平台，藉此增加曝光度與客源。



不過近日有網友抱怨，自己在未被告知的情況下多次被髮型師拍攝，某次素顏前往，髮型師竟直說「啊你怎麼沒化妝？」讓他感到既無禮又無奈。貼文曝光後，竟釣出一票苦主分享相似經歷。

示意圖（Unsplash@Adam Winger）

髮型師未經同意擅自拍攝 網友素顏慘被嫌

該網友在「Dcard」以「花錢弄頭髮還要被髮型師嫌棄」為題發文，表示因離家近才固定找該名髮型師。原PO指出，對方每次都在未徵得同意下就逕自拍照錄影，這次素顏前往，竟遭對方嫌棄「啊你怎麼沒化妝？」讓他深感不受尊重。他氣憤表示，花錢弄頭髮卻被當成無薪模特：

之前讓你拍不是義務欸？你有給我錢嗎？

整排苦主現身 拍照還被要求擺姿勢

貼文一出，留言區釣出一票過來人：

「真的我也遇到 髮型師說要我化妝打扮再去 我超問號」

「真的== 現在弄個頭髮還要配合拍照 或者沒先問就直接拿著手機在旁邊錄」

「我之前去給同個人用頭髮 用完之後在那邊被拍老半天 然後還要指定表情 什麼嘴巴要放鬆 稍微駝背 我覺得拍照還好 但拍個照一直被糾正表情跟姿勢是第一次」

「我之前也被莫名奇妙被拍before跟after，因為我自然捲很嚴重還被說是世紀大魔王，好好笑我花了四千多塊（台幣，約997港元）欸？有誰會想被說世紀大魔王，也沒有問過我可不可以發，後來直接都不去了，做的再好也不去」



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